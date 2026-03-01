0 800 307 555
ИИ поделит мир на супербогачей и безработных — экс-глава Google

Эксглава Google обнародовал мрачный прогноз по поводу будущего человечества
Эксглава Google обнародовал мрачный прогноз по поводу будущего человечества, Фото: freepik
К середине века общество разделится на крошечный элитный класс, который будет жить в технологической роскоши, и огромную массу населения, чьи экономические перспективы будут утрачены навсегда.
Мрачный прогноз по поводу будущего человечества обнародовал Декс Хантер-Торрике, бывший руководитель отдела коммуникаций подразделения DeepMind компании Google, в свое время работавший с Марком Цукербергом и Илоном Маском.

Насколько реальна угроза безработицы из-за ИИ

Хантер-Торрике утверждает, что нынешние оценки Международного валютного фонда, согласно которым под угрозой замены ИИ находятся 60% рабочих мест, слишком оптимистичны.
В отличие от промышленной революции, заменившей физический труд, но создавшей новые интеллектуальные профессии, универсальный ИИ способен выполнять практически любую задачу. Это не оставляет свободных ниш на рынке труда для человека.
«Элита, чьи возможности усилены ИИ, будет иметь доступ к прорывной медицине, что значительно продлит продолжительность жизни, тогда как политическая власть и доступ к здравоохранению для большинства будут ограничены», — отмечает эксперт в своем эссе.

Главная угроза ИИ

Главной угрозой он считает отсутствие механизма распределения доходов: корпоративное состояние будет расти благодаря снижению затрат на рабочую силу, но это богатство будет концентрироваться только на вершине пирамиды.
Несмотря на то, что Хантер-Торрике провел почти два десятилетия рядом с лидерами Кремниевой долины, он сделал тревожный вывод: у технологических гигантов нет плана преодоления последствий этой трансформации.
Это может привести к массовым политическим беспорядкам, на фоне которых современные демагоги будут казаться сдержанными.
Скептицизм Хантера-Торрике разделяют и другие лидеры отрасли. Недавно основатель компании Anthropic Дарио Амодеи предостерег, что человечеству придается «невероятная власть», к которой социальные системы еще не готовы.
Профессор Майкл Вулдридж сравнил возможный большой сбой ИИ с «моментом Гинденбурга» — катастрофой, которая может мгновенно уничтожить доверие к технологии во всех секторах.
Для поиска решений Хантер-Торрике основал в Лондоне некоммерческую компанию «Центр грядущего».
Он отмечает, что правительства имеют всего около десяти лет, чтобы пересмотреть фундаментальные основы экономики и социальной защиты, прежде чем неравенство станет необратимым.
