Airbnb внедряет разговорный искусственный интеллект для планирования путешествий

Airbnb

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески анонсировал масштабную интеграцию больших языковых моделей в работу сервиса. Новые функции позволят приложению «знать» своего пользователя, обеспечивая персональный поиск объявлений, помощь в планировании поездок и упрощение инструментов управления недвижимостью для хозяев.

Об этом сообщает Techcrunch.

Компания уже тестирует поиск с помощью запросов на естественном языке, что позволяет клиентам задавать сложные вопросы о жилье вместо использования обычных фильтров.

Для усовершенствования системы привлекли Ахмада Аль-Дахле, бывшего разработчика моделей Llama в Meta.

В будущем Airbnb планирует интегрировать спонсируемые предложения непосредственно в разговорный интерфейс, делая рекламу частью живого диалога с путешественником.

Автоматизация поддержки и финансовый успех

Особое внимание уделяется сервису поддержки, где интеллектуальные боты самостоятельно решают 30% проблем клиентов в Северной Америке.

Чески планирует расширить языковое покрытие и добавить голосовые функции для автоматизации обработки большинства обращений.

Одновременно с технологическим обновлением компания продемонстрировала финансовую стабильность, отчитываясь о доходе в 2,78 миллиарда долларов за четвертый квартал, что на 12% больше прошлогодних показателей.

