Apple готовит бюджетный MacBook в ярких цветах
Apple планирует выпустить новый бюджетный MacBook для студентов и корпоративных пользователей.
Об этом пишет Bloomberg.
Сколько будут стоить новые MacBook
Цена ноутбука, по данным Bloomberg, может начинаться от 699 долларов и достигать 799 долларов.
Компания тестирует несколько ярких цветов: светло-желтый, светло-зеленый, синий и розовый. Также рассматривают классические варианты — серебристый и темно-серый.
Чтобы удержать низкую цену, Apple может использовать мобильные чипы, например A18 Pro с iPhone 16 Pro Max.
В то же время, ноутбук будет из алюминиевого корпуса по новой технологии производства. Ожидается, что новинку покажут уже в марте.
Поделиться новостью
Также по теме
Apple готовит бюджетный MacBook в ярких цветах
Airbnb внедряет разговорный искусственный интеллект для планирования путешествий
Очки Meta получат новую технологию
Чатбот Grok стал третьим по популярности в США
Самый надежный автомобиль всех времен возвращается в производство через 53 года (фото)
Почему нельзя покупать самые дешевые зарядки для смартфона