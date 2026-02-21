Apple готовит бюджетный MacBook в ярких цветах Сегодня 05:22 — Технологии&Авто

Новые лэптопы Apple выйдут в "веселых" цветах

Apple планирует выпустить новый бюджетный MacBook для студентов и корпоративных пользователей.

Об этом пишет Bloomberg.

Сколько будут стоить новые MacBook

Цена ноутбука, по данным Bloomberg, может начинаться от 699 долларов и достигать 799 долларов.

Компания тестирует несколько ярких цветов: светло-желтый, светло-зеленый, синий и розовый. Также рассматривают классические варианты — серебристый и темно-серый.

Чтобы удержать низкую цену, Apple может использовать мобильные чипы, например A18 Pro с iPhone 16 Pro Max.

В то же время, ноутбук будет из алюминиевого корпуса по новой технологии производства. Ожидается, что новинку покажут уже в марте.

