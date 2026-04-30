Apple испытывает дефицит памяти из-за бума искусственного интеллекта

Дефицит чипов уже влияет на продуктовую стратегию Apple

Apple покупает память примерно для 250 миллионов iPhone в год и исторически была одним из крупнейших клиентов в этой категории. Однако, по сообщениям, Apple перешла из положения, когда она могла диктовать условия, в положение, когда теперь ей приходится конкурировать с соперниками за поставки.

Конкуренция с гигантами ИИ-инфраструктуры

Основная причина — активно субсидируется развитие сферы искусственного интеллекта (ИИ).

В гонке за создание дата-центров, способных обеспечить большую вычислительную мощность для передовых моделей ИИ, покупатели инфраструктуры для ИИ, такие как Nvidia, теперь перебивают предложения производителей потребительской электроники за ограниченные поставки от таких компаний, как Samsung, SK Hynix и Micron.

Тем временем облачные компании вносят авансовые платежи на миллиарды долларов для обеспечения мощностей.

Это отход от отраслевой нормы, когда сначала фиксируются объемы с поставщиками, затем обсуждаются цены.

Изменения в графике выхода iPhone 18

Дефицит чипов уже влияет на продуктовую стратегию технологического гиганта. По предварительным данным, запуск линейки iPhone 18 будет разделен.

Ожидается, что осенью Apple представит только флагманские модели iPhone 18 Pro, а выпуск базовой версии отложит до весны 2027 года.

Вместе с Pro-моделями в сентябре может состояться анонс первого складного iPhone.

Смена руководства

1 сентября должность генерального директора Apple займет Джон Тернус, который заменит Тима Кука. Последний перейдет на вновь созданную должность первого исполнительного главы компании.

Одним из первых серьезных испытаний для Тернуса станет вопрос ценообразования: поглотит ли Apple расходы на дорогую память за счет собственной маржи, или переведет их на покупателей.

Аналитик Bank of America Вамси Мохан предполагает, что решение будет зависеть от приоритетов компании на ключевых рынках, таких как Китай и Индия, где Apple ведет упорную борьбу с местными производителями.

«До сентября у Apple есть два варианта: либо они повышают цены [на продукты], либо говорят: «Давайте пойдем и поборемся за долю рынка», — сказал Мохан. Он считает, что есть хороший шанс, что Apple выберет долю рынка.

