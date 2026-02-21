Чатбот Grok стал третьим по популярности в США Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

Чатбот Grok

Чатбот на основе искусственного интеллекта Grok от компании Илона Маска xAI стал третьим по популярности в США, его доля на рынке растет.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным аналитической компании Apptopia, доля чат-бота Grok на рынке США в прошлом месяце выросла до 17,8%, тогда как в декабре этот показатель составил 14%, в январе 2025 года — лишь 1,9%.

Доля конкурентов ChatGPT в прошлом месяце уменьшилась до 52,9% - по сравнению с 80,9% в январе прошлого года, зато доля чата Gemini за тот же период выросла с 17,3% до 29,4%.

По данным Apptopia, Grok в январе стал третьим по популярности чатом в США после лидера рынка ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google.

«Я подозреваю, что продвижение в X является наибольшей причиной роста Grok», — сказал главный аналитик компании Emarketer Нейт Эллиотт.

X интегрировала Grok в свою платформу, разместив его на панели навигации, а также объединив разные уровни премиум-доступа к Grok с некоторыми платными подписками.

Укрінформ По материалам:

