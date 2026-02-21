Почему нельзя покупать самые дешевые зарядки для смартфона
Не все «неродные» зарядные устройства плохи по умолчанию: на рынке есть надежные модели от известных производителей, и для покупки хорошего адаптера в 2026 году необязательно тратить огромные суммы. Однако слишком низкая цена часто означает серьезные компромиссы в конструкции.
Почему одни зарядные устройства стоят копейки, а другие — нет
Главная причина — экономия на ключевых компонентах. Производители бюджетных адаптеров могут использовать некачественные материалы, упрощенную сборку, игнорировать системы защиты и снижать уровень контроля качества.
Как следствие, такие зарядные устройства могут оказаться не только недолговечными, но и опасными — не только для смартфона, но и здоровья пользователя.
Потому эксперты советуют выбирать проверенные решения и не гнаться за минимальной ценой.
Как выбрать зарядку для телефона
Перед покупкой следует обратить внимание на сертификацию — например, UL (Underwriters Laboratories) или USB-IF, подтверждающие соответствие строгим стандартам безопасности, предотвращая перегрев, перезаряжание и короткие замыкания. Такие обозначения можно найти на упаковке или описании товара.
Также важно учитывать потребности вашего смартфона в мощности: для быстрой зарядки многим моделям требуется не менее 18 Вт, а разные типы USB-разъемов передают разное количество энергии.
Неподходящий адаптер может работать крайне медленно или совсем не обеспечивать нормальную зарядку.
Дополнительным плюсом станет поддержка технологии USB Power Delivery, способной выдавать до 240 Вт — особенно актуально для современных смартфонов, планшетов и ноутбуков.
