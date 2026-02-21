0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему нельзя покупать самые дешевые зарядки для смартфона

Технологии&Авто
32
Почему одни зарядные устройства для телефонов такие дешевые, а другие – нет
Почему одни зарядные устройства для телефонов такие дешевые, а другие – нет, Фото: freepik
Не все «неродные» зарядные устройства плохи по умолчанию: на рынке есть надежные модели от известных производителей, и для покупки хорошего адаптера в 2026 году необязательно тратить огромные суммы. Однако слишком низкая цена часто означает серьезные компромиссы в конструкции.
Об этом говорят эксперты BGR.

Почему одни зарядные устройства стоят копейки, а другие — нет

Главная причина — экономия на ключевых компонентах. Производители бюджетных адаптеров могут использовать некачественные материалы, упрощенную сборку, игнорировать системы защиты и снижать уровень контроля качества.
Читайте также
Как следствие, такие зарядные устройства могут оказаться не только недолговечными, но и опасными — не только для смартфона, но и здоровья пользователя.
Потому эксперты советуют выбирать проверенные решения и не гнаться за минимальной ценой.

Как выбрать зарядку для телефона

Перед покупкой следует обратить внимание на сертификацию — например, UL (Underwriters Laboratories) или USB-IF, подтверждающие соответствие строгим стандартам безопасности, предотвращая перегрев, перезаряжание и короткие замыкания. Такие обозначения можно найти на упаковке или описании товара.
Читайте также
Также важно учитывать потребности вашего смартфона в мощности: для быстрой зарядки многим моделям требуется не менее 18 Вт, а разные типы USB-разъемов передают разное количество энергии.
Неподходящий адаптер может работать крайне медленно или совсем не обеспечивать нормальную зарядку.
Дополнительным плюсом станет поддержка технологии USB Power Delivery, способной выдавать до 240 Вт — особенно актуально для современных смартфонов, планшетов и ноутбуков.
По материалам:
УНІАН
Смартфоны
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems