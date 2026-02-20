Nissan отзывает более 640 000 внедорожников из-за дефектов двигателя и коробки передач

0 800 307 555
Nissan отзывает 642 698 внедорожников Rogue в США из-за двух отдельных дефектов, которые могут привести к потере мощности двигателя.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Эти отзывы — часть усилий Nissan по безопасности водителей и пассажиров, а также по предотвращению потенциальных аварийных ситуаций на дороге.

Технические дефекты

Первый отзыв охватывает 318 781 автомобиль из-за возможной поломки шестерен дроссельной заслонки.
Второй отзыв касается 323 917 автомобилей из-за повреждений подшипников двигателя, что может привести к утечке горячего масла, повышая риск возгорания двигателя и потери мощности.
Для устранения проблемы NHTSA рекомендует дилерам перепрограммировать программное обеспечение управления двигателем и при необходимости заменить поврежденные компоненты.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что американский рынок новых автомобилей продолжает дорожать: средняя цена остается на уровне исторических максимумов, а сегмент доступных моделей стремительно сокращается. В 2026 году порог «бюджетности» фактически поднялся до отметки $22−23 тыс., и лишь несколько моделей удержались ниже ее.
По материалам:
Діло
