Nissan отзывает более 640 000 внедорожников из-за дефектов двигателя и коробки передач Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Nissan отзывает более 640 000 внедорожников из-за дефектов двигателя и коробки передач

Nissan отзывает 642 698 внедорожников Rogue в США из-за двух отдельных дефектов, которые могут привести к потере мощности двигателя.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Эти отзывы — часть усилий Nissan по безопасности водителей и пассажиров, а также по предотвращению потенциальных аварийных ситуаций на дороге.

Технические дефекты

Первый отзыв охватывает 318 781 автомобиль из-за возможной поломки шестерен дроссельной заслонки.

Второй отзыв касается 323 917 автомобилей из-за повреждений подшипников двигателя, что может привести к утечке горячего масла, повышая риск возгорания двигателя и потери мощности.

Для устранения проблемы NHTSA рекомендует дилерам перепрограммировать программное обеспечение управления двигателем и при необходимости заменить поврежденные компоненты.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что американский рынок новых автомобилей продолжает дорожать: средняя цена остается на уровне исторических максимумов, а сегмент доступных моделей стремительно сокращается. В 2026 году порог «бюджетности» фактически поднялся до отметки $22−23 тыс., и лишь несколько моделей удержались ниже ее.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.