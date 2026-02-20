В Gemini теперь можно генерировать музыку (видео)
Компания Google добавила в Gemini возможность создания музыки с помощью генеративной ИИ-модели от DeepMind — Lyria 3.
Об этом сообщили в Google.
Как это работает
Пользователи могут описать идею трека или загрузить фото или видео, после чего система создаст аудио с соответствующим настроением, стилем и текстом.
«Просто опишите идею или загрузите фотографию, например, комический медленный R&B джем о носке, который находит свою пару, и в считаные секунды Gemini превратит ее в высококачественный, запоминающийся трек», — отметили в Google.
Читайте также
Модель Lyria 3 может самостоятельно генерировать тексты песен на основе запроса пользователя, позволяет задавать параметры стиля, вокала и темпа, а также создавать более сложные музыкальные композиции.
Сгенерированные треки будут длиться до 30 секунд, а обложка будет создана системой Nano Banana.
Защита и использование
Функция предназначена для оригинального творчества, а не точного копирования стиля конкретных исполнителей. Все созданные треки содержат цифровой водяной знак SynthID, который позволит определить, что аудио было сгенерировано искусственным интеллектом. Также в приложении появилась возможность проверять аудиофайлы на наличие такой маркировки.
Функция доступна пользователям от 18 лет на нескольких языках, в том числе английском, немецком, испанском, французском, хинди, японском, корейском и португальском.
Поделиться новостью
Также по теме
В Gemini теперь можно генерировать музыку (видео)
Google разрабатывает технологию разблокировки лица для семейства Pixel 11
Uber строит сеть быстрых зарядок для беспилотных такси
В Киеве расширили условия компенсации за приобретенный автомобиль для ветеранов: условия и суммы
В Украине стартовал пилот по внедрению экзоскелетов Hypershell (фото)
Когда в Украине начнут ремонт дорог — ответ Правительства