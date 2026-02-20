0 800 307 555
ру
В Gemini теперь можно генерировать музыку (видео)

Технологии&Авто
20
Lyria 3 позволяет генерировать 30-секундные музыкальные записи
Компания Google добавила в Gemini возможность создания музыки с помощью генеративной ИИ-модели от DeepMind — Lyria 3.
Об этом сообщили в Google.

Как это работает

Пользователи могут описать идею трека или загрузить фото или видео, после чего система создаст аудио с соответствующим настроением, стилем и текстом.
«Просто опишите идею или загрузите фотографию, например, комический медленный R&B джем о носке, который находит свою пару, и в считаные секунды Gemini превратит ее в высококачественный, запоминающийся трек», — отметили в Google.
Модель Lyria 3 может самостоятельно генерировать тексты песен на основе запроса пользователя, позволяет задавать параметры стиля, вокала и темпа, а также создавать более сложные музыкальные композиции.
Сгенерированные треки будут длиться до 30 секунд, а обложка будет создана системой Nano Banana.

Защита и использование

Функция предназначена для оригинального творчества, а не точного копирования стиля конкретных исполнителей. Все созданные треки содержат цифровой водяной знак SynthID, который позволит определить, что аудио было сгенерировано искусственным интеллектом. Также в приложении появилась возможность проверять аудиофайлы на наличие такой маркировки.
Функция доступна пользователям от 18 лет на нескольких языках, в том числе английском, немецком, испанском, французском, хинди, японском, корейском и португальском.
По материалам:
ain
ИИGoogle
