В Gemini теперь можно генерировать музыку (видео)

Lyria 3 позволяет генерировать 30-секундные музыкальные записи

Компания Google добавила в Gemini возможность создания музыки с помощью генеративной ИИ-модели от DeepMind — Lyria 3.

Об этом сообщили в Google.

Как это работает

Пользователи могут описать идею трека или загрузить фото или видео, после чего система создаст аудио с соответствующим настроением, стилем и текстом.

«Просто опишите идею или загрузите фотографию, например, комический медленный R&B джем о носке, который находит свою пару, и в считаные секунды Gemini превратит ее в высококачественный, запоминающийся трек», — отметили в Google.

Модель Lyria 3 может самостоятельно генерировать тексты песен на основе запроса пользователя, позволяет задавать параметры стиля, вокала и темпа, а также создавать более сложные музыкальные композиции.

Сгенерированные треки будут длиться до 30 секунд, а обложка будет создана системой Nano Banana

Защита и использование

Функция предназначена для оригинального творчества, а не точного копирования стиля конкретных исполнителей. Все созданные треки содержат цифровой водяной знак SynthID, который позволит определить, что аудио было сгенерировано искусственным интеллектом. Также в приложении появилась возможность проверять аудиофайлы на наличие такой маркировки.

Функция доступна пользователям от 18 лет на нескольких языках, в том числе английском, немецком, испанском, французском, хинди, японском, корейском и португальском.

