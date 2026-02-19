В Украине стартовал пилот по внедрению экзоскелетов Hypershell (фото) Сегодня 12:14 — Технологии&Авто

DroneUA запустил первый пилотный проект по применению экзоскелетов Hypershell в Украине

В Украине начали первый пилотный проект по практическому использованию экзоскелетов Hypershell.

Об этом Finance.ua рассказали в DroneUA.

Речь идет о технологиях класса wearable robotics, которая усиливает физические возможности человека непосредственно во время выполнения ежедневных задач. Речь идет не о концепте или демонстрации, а о реальном применении в рабочих процессах с измерением эффективности.

Тестирование на складах: как работают экзоскелеты

В рамках пилотного проекта с «Новой почтой» экзоскелеты тестируют в реальных складских условиях. К испытаниям привлечены четыре модели: Hypershell X GO, Hypershell X PRO, Hypershell X CARBON и Hypershell X ULTRA.

Технология ориентирована на поддержку работников в повторяющихся физических операциях, где нагрузка формируется через постоянные приседания, подъемы, перемещения, развороты и тысячи коротких циклов за одну смену. Основная цель — уменьшить усталость и обеспечить стабильный темп работы.

Hypershell может обеспечивать более стабильный темп, меньшую усталость и более прогнозируемую выносливость.

«По нашей внутренней модели расчета, если средний оператор склада проходит около 15 км за смену, а экзоскелет компенсирует ориентировочно 5,85 км нагрузки, то для около 25 000 работников складской логистики это эквивалентно примерно 146 250 км „компенсированной“ дистанции в день. 39% компенсации физических усилий и до 42% снижение пульса при нагрузке», — говорят в DroneUA.

Шаг к масштабному внедрению wearable robotics

Запуск пилота стал маркером перехода Украины от ознакомления с технологией экзоскелетов до ее практического применения в промышленных процессах.

Речь идет не только о логистике, но и о сферах, где физическая нагрузка системная и влияет на качество, безопасность и результат работы команд.

«Наш план развития рынка в Украине на старте — до 200 000 таргет-пользователей, и речь не только о логистике. Технология экзоскелетов Hypershell — это то, что вскоре станет реальностью в промышленности, энергетике, медицине и реабилитации. Везде, где стабильность человеческого темпа, риски качества, безопасности и результата являются определяющими», — говорится в релизе.

Так что пилотный проект может стать точкой отсчета для более широкого внедрения экзоскелетов в различных отраслях — от складов до энергетики и медицины.

