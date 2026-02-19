0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине стартовал пилот по внедрению экзоскелетов Hypershell (фото)

Технологии&Авто
91
DroneUA запустил первый пилотный проект по применению экзоскелетов Hypershell в Украине
DroneUA запустил первый пилотный проект по применению экзоскелетов Hypershell в Украине
В Украине начали первый пилотный проект по практическому использованию экзоскелетов Hypershell.
Об этом Finance.ua рассказали в DroneUA.
Речь идет о технологиях класса wearable robotics, которая усиливает физические возможности человека непосредственно во время выполнения ежедневных задач. Речь идет не о концепте или демонстрации, а о реальном применении в рабочих процессах с измерением эффективности.

Тестирование на складах: как работают экзоскелеты

В рамках пилотного проекта с «Новой почтой» экзоскелеты тестируют в реальных складских условиях. К испытаниям привлечены четыре модели: Hypershell X GO, Hypershell X PRO, Hypershell X CARBON и Hypershell X ULTRA.
Технология ориентирована на поддержку работников в повторяющихся физических операциях, где нагрузка формируется через постоянные приседания, подъемы, перемещения, развороты и тысячи коротких циклов за одну смену. Основная цель — уменьшить усталость и обеспечить стабильный темп работы.
В Украине стартовал пилот по внедрению экзоскелетов Hypershell (фото)
Hypershell может обеспечивать более стабильный темп, меньшую усталость и более прогнозируемую выносливость.
«По нашей внутренней модели расчета, если средний оператор склада проходит около 15 км за смену, а экзоскелет компенсирует ориентировочно 5,85 км нагрузки, то для около 25 000 работников складской логистики это эквивалентно примерно 146 250 км „компенсированной“ дистанции в день. 39% компенсации физических усилий и до 42% снижение пульса при нагрузке», — говорят в DroneUA.

Шаг к масштабному внедрению wearable robotics

Запуск пилота стал маркером перехода Украины от ознакомления с технологией экзоскелетов до ее практического применения в промышленных процессах.
Речь идет не только о логистике, но и о сферах, где физическая нагрузка системная и влияет на качество, безопасность и результат работы команд.
Читайте также
«Наш план развития рынка в Украине на старте — до 200 000 таргет-пользователей, и речь не только о логистике. Технология экзоскелетов Hypershell — это то, что вскоре станет реальностью в промышленности, энергетике, медицине и реабилитации. Везде, где стабильность человеческого темпа, риски качества, безопасности и результата являются определяющими», — говорится в релизе.
Так что пилотный проект может стать точкой отсчета для более широкого внедрения экзоскелетов в различных отраслях — от складов до энергетики и медицины.
По материалам:
Finance.ua
ИнновацииТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems