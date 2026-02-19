Чехия тестирует ограничение скорости 150 км/ч — где оно действует Сегодня 04:56 — Технологии&Авто

В Чехии автомобилям разрешили двигаться со скоростью 150 км/ч

В 2025 году Чехия начала эксперимент с повышением максимальной скорости на автомагистрали до 150 км/ч. Однако нововведение касается не всей страны, а только отдельного участка и действует в пределах пилотного проекта с переменными ограничениями скорости.

Где именно разрешено ехать 150 км/ч

Новый лимит введен на 47-километровом отрезке автомагистрали D3 между населенными пунктами Плана-над-Лужницы и Усильнэ. Это пока единственный участок в стране, где водителям официально разрешено двигаться с такой скоростью.

Показатель в 150 км/ч — один из самых высоких в Европе. Более высокую скорость без формального ограничения можно встретить только на отдельных участках автобанов Германии, где иногда вообще отсутствует лимит.

Условия

Важно, что скорость 150 км/ч не является фиксированной нормой. Она действует только при благоприятных условиях — хорошей погоде, достаточной видимости и сухом дорожном покрытии.

Если ситуация на дороге ухудшается, ограничения автоматически снижают:

до 130 км/ч — стандартного лимита для большинства чешских автомагистралей;

— стандартного лимита для большинства чешских автомагистралей; до 100 км/ч — во время дождя, тумана или других сложных погодных условий.

Об актуальном ограничении водителей информируют 42 электронных информационных табло, установленных вдоль трассы.

Пилотный проект на полгода

Эксперимент продлится шесть месяцев. После завершения тестового периода правительство Чехии оценит результаты — в частности, влияние на безопасность движения и пропускную способность дороги — и решит, целесообразно ли внедрять подобную практику на других автомагистралях страны.

Ранее мы сообщали , что первую платную дорогу, которую планируют создать в Украине — от Ковеля до пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.

