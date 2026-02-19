Ram готовит полноразмерный внедорожник 19.02.2026, 00:29 — Технологии&Авто

Компания Ram готовит масштабные обновления для своей линейки пикапов. Уже сейчас доступны новые TRX и Hemi-powered 1500, а на горизонте появляются более амбициозные модели, среди которых новый Dakota и полноразмерный внедорожник.

Несмотря на это, из-за высокого спроса компания решила вернуть 1500 Rebel X для клиентов, стремящихся к сочетанию мощности и комфорта.

Характеристики

Модель 2026 года построена на базе 1500 Rebel с пакетом оборудования Level 2 и получила ряд внедорожных обновлений. Среди них — подъемник на 25 мм, амортизаторы Bilstein, электронная блокировка заднего дифференциала, передние буксирные крюки, защитные пластины под кузовом и черные 18-дюймовые колеса с 33-дюймовыми вездеходными шинами.

Для настоящих фанатов бездорожья предусмотрен Rough Road Cruise Control, который позволяет автоматически регулировать демпфирование и управление на скорости до 32 км/ч. Кроме того, пикап получил новую графику Rebel X и фирменный цвет Tank Clear-Coat, вдохновленный классическим зеленым военным.

Интерьер

Пакет добавляет кожаные и виниловые ковшовые сиденья с красной контрастной строчкой, панорамный люк с двойным стеклопакетом, консольный переключатель, рулевые кнопки и акценты из стекла на центральной консоли. Также доступны 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14,5-дюймовая система Uconnect, подогрев передних и задних сидений и подогрев руля.

Под капотом Rebel X стоит 3,0-литровый рядный турбодвигатель Hurricane с двойным турбонаддувом, развивающий 420 л.с. и 635 Нм крутящего момента. Это обеспечивает дополнительные 25 л.с. и 80 Нм по сравнению со стандартным V8, предлагая фанатам турбо-игривость вместо классического грохота.

