0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Конкурент Gemini и Chat GPT. Anthropic представила Claude Sonnet 4.6

Технологии&Авто
12
Модель стала базовой в Claude и получила значительные улучшения в кодировании и работе с документами
Модель стала базовой в Claude и получила значительные улучшения в кодировании и работе с документами
Компания Anthropic объявила о запуске новой версии ИИ-модели Claude Sonnet 4.6. Она получила значительные улучшения в программировании, планировании задач, анализе данных и работе по ПО.
Модель уже используется по умолчанию у Claude и Claude Cowork, а стоимость работы с ней осталась на уровне предыдущей версии Sonnet 4.5 — от $3 до $15 за миллион токенов.
Сравнение Claude Sonnet 4.6 с ведущими AI-моделями по ключевым бенчмаркам
Сравнение Claude Sonnet 4.6 с ведущими AI-моделями по ключевым бенчмаркам
Sonnet 4.6 получила контекстное окно до 1 млн токенов (в бета-режиме). По словам разработчиков, это позволяет обрабатывать обширные кодовые базы, длительные контракты и наборы исследовательских материалов в одном запросе.
Anthropic отмечает, что разработчики с ранним доступом чаще выбирали Sonnet 4.6 по сравнению с предыдущей версией, а в ряде задач — даже вместо более мощной модели Opus 4.5.

Улучшение в коде и бизнес-заданиях

Новая версия демонстрирует более высокую точность выполнения инструкций и меньшее количество «галлюцинаций». Кроме того, разработчики смогли достичь и более стабильного выполнения многошаговых задач.
Модель также заметно продвинулась в навыках использования компьютера. Она способна взаимодействовать с интерфейсами программ, так же как человек через виртуальные клики и ввод текста, что упрощает автоматизацию сложных рабочих процессов.
В тестах и ​​ранних внедрениях Sonnet 4.6 показал рост эффективности при анализе документов, создании интерфейсов и финансовых расчетах. Также заметен прогресс при управлении агентными задачами.
По данным компании модель приблизилась к уровню интеллектуальных возможностей Opus-класса при более доступной стоимости. Это делает ее практичной для более широкого спектра корпоративных задач и разработчиков.
Anthropic заявила, что Sonnet 4.6 прошла расширенные проверки безопасности. По их результатам решение демонстрирует уровень надежности, сравнимый или выше, чем у предыдущих моделей компании.
По материалам:
incrypted
ИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems