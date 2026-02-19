Конкурент Gemini и Chat GPT. Anthropic представила Claude Sonnet 4.6 19.02.2026, 01:22 — Технологии&Авто

Модель стала базовой в Claude и получила значительные улучшения в кодировании и работе с документами

Компания Anthropic объявила о запуске новой версии ИИ-модели Claude Sonnet 4.6. Она получила значительные улучшения в программировании, планировании задач, анализе данных и работе по ПО.

Модель уже используется по умолчанию у Claude и Claude Cowork, а стоимость работы с ней осталась на уровне предыдущей версии Sonnet 4.5 — от $3 до $15 за миллион токенов.

Сравнение Claude Sonnet 4.6 с ведущими AI-моделями по ключевым бенчмаркам

Sonnet 4.6 получила контекстное окно до 1 млн токенов (в бета-режиме). По словам разработчиков, это позволяет обрабатывать обширные кодовые базы, длительные контракты и наборы исследовательских материалов в одном запросе.

Anthropic отмечает, что разработчики с ранним доступом чаще выбирали Sonnet 4.6 по сравнению с предыдущей версией, а в ряде задач — даже вместо более мощной модели Opus 4.5.

Улучшение в коде и бизнес-заданиях

Новая версия демонстрирует более высокую точность выполнения инструкций и меньшее количество «галлюцинаций». Кроме того, разработчики смогли достичь и более стабильного выполнения многошаговых задач.

Модель также заметно продвинулась в навыках использования компьютера. Она способна взаимодействовать с интерфейсами программ, так же как человек через виртуальные клики и ввод текста, что упрощает автоматизацию сложных рабочих процессов.

В тестах и ​​ранних внедрениях Sonnet 4.6 показал рост эффективности при анализе документов, создании интерфейсов и финансовых расчетах. Также заметен прогресс при управлении агентными задачами.

По данным компании модель приблизилась к уровню интеллектуальных возможностей Opus-класса при более доступной стоимости. Это делает ее практичной для более широкого спектра корпоративных задач и разработчиков.

Anthropic заявила, что Sonnet 4.6 прошла расширенные проверки безопасности. По их результатам решение демонстрирует уровень надежности, сравнимый или выше, чем у предыдущих моделей компании.

