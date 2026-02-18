0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких регионах Украины больше всего покупали автомобили в начале года (инфографика)

Технологии&Авто
37
"Цифра" охватывает все больше автомобилистов
"Цифра" охватывает все больше автомобилистов
В январе 2025 года авторынок Украины продемонстрировал усиление цифровизации внутренних операций, концентрацию импорта в западных регионах и смену лидеров в сегменте новых автомобилей.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Внутренние перепродажи

Главной тенденцией внутреннего рынка стало закрепление приложения «Дія» как основного инструмента для перерегистрации транспортных средств. Через сервис было оформлено 37,54% всех сделок (1337 операций). По объемам это самый большой «виртуальный регион» страны, который более чем в четыре раза опередил Киев.
Среди физических локаций лидируют:
  • г. Киев — 8,82%;
  • Львовская область — 6,77%;
  • Днепропетровская область — 5,08%.
В пятерку также вошли Одесская (4,8%) и Харьковская (3,71%) области.
Внутренние перепродажи
Внутренние перепродажи, eauto.org.ua

Импорт б/у авто

География ввоза автомобилей из-за границы традиционно связана с логистическими маршрутами из Европы и региональными хабами.
Лидером остается Львовская область — 14,89%. Вместе с Ровенской (10,15%) и Волынской (8,98%) областями они формируют основной импортный кластер подержанных автомобилей.
Второе место занимает Киев (11,75%), который выступает ключевым центром спроса на импортируемый транспорт.
Одесская область (10%) замыкает группу лидеров. Несмотря на ограничения работы портов, регион сохраняет активность благодаря развитой инфраструктуре автосервисов и дилеров.
Первые регистрации подержанных автомобилей
Первые регистрации подержанных автомобилей, eauto.org.ua

Новые авто

В сегменте новых автомобилей в январе зафиксирована почти равная конкуренция между столицей и Одесской областью.
Доли регионов:
  • г. Киев — 23,98%;
  • Одесская область — 23,75%.
Харьковская область заняла третье место с показателем 12,57%, существенно опередив Днепропетровскую (8,38%) и Киевскую (8,15%) области.
В то же время в прифронтовых Донецкой, Херсонской и Запорожской областях активность остается минимальной или отсутствует из-за ситуации безопасности.
Первые регистрации новых автомобилей
Первые регистрации новых автомобилей, eauto.org.ua
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторынок Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems