В каких регионах Украины больше всего покупали автомобили в начале года (инфографика) Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

"Цифра" охватывает все больше автомобилистов

В январе 2025 года авторынок Украины продемонстрировал усиление цифровизации внутренних операций, концентрацию импорта в западных регионах и смену лидеров в сегменте новых автомобилей.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Внутренние перепродажи

Главной тенденцией внутреннего рынка стало закрепление приложения «Дія» как основного инструмента для перерегистрации транспортных средств. Через сервис было оформлено 37,54% всех сделок (1337 операций). По объемам это самый большой «виртуальный регион» страны, который более чем в четыре раза опередил Киев.

Среди физических локаций лидируют:

г. Киев — 8,82%;

Львовская область — 6,77%;

Днепропетровская область — 5,08%.

В пятерку также вошли Одесская (4,8%) и Харьковская (3,71%) области.

Внутренние перепродажи, eauto.org.ua

Импорт б/у авто

География ввоза автомобилей из-за границы традиционно связана с логистическими маршрутами из Европы и региональными хабами.

Лидером остается Львовская область — 14,89%. Вместе с Ровенской (10,15%) и Волынской (8,98%) областями они формируют основной импортный кластер подержанных автомобилей.

Второе место занимает Киев (11,75%), который выступает ключевым центром спроса на импортируемый транспорт.

Одесская область (10%) замыкает группу лидеров. Несмотря на ограничения работы портов, регион сохраняет активность благодаря развитой инфраструктуре автосервисов и дилеров.

Первые регистрации подержанных автомобилей, eauto.org.ua

Новые авто

В сегменте новых автомобилей в январе зафиксирована почти равная конкуренция между столицей и Одесской областью.

Доли регионов:

г. Киев — 23,98%;

Одесская область — 23,75%.

Харьковская область заняла третье место с показателем 12,57%, существенно опередив Днепропетровскую (8,38%) и Киевскую (8,15%) области.

В то же время в прифронтовых Донецкой, Херсонской и Запорожской областях активность остается минимальной или отсутствует из-за ситуации безопасности.

Первые регистрации новых автомобилей, eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.