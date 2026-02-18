Messenger.com закрывают, с апреля 2026 года доступ будет только через Facebook Сегодня 03:32 — Технологии&Авто

Messenger в браузере будет работать только через Facebook

Meta закроет отдельный сайт Messenger.com в апреле 2026 года.

Об этом компания сообщила в своем заявлении.

Компания Meta закрывает Messenger.com — отдельный сайт для своего мессенджера. С апреля 2026 года страница больше не будет работать для отправки сообщений.

Доступ к Messenger перенесут на Facebook

Формально сервис никуда не исчезнет. Но меняется точка входа. Привыкшие открывать Messenger в браузере напрямую, теперь вынуждены будут заходить через facebook.com/messages. Интерфейс обещают оставить тем же, однако отдельного адреса для мессенджера больше не будет.

После закрытия сайта все попытки зайти на Messenger.com будут автоматически перенаправлять пользователей на Facebook. Для тех, кто пользовался Messenger с деактивированным аккаунтом Facebook, выбор сужается: через браузер общение станет невозможным — останется только мобильное приложение. Чтобы писать с компьютера, придется снова авторизоваться в Facebook.

Причины такого решения компания не объясняет.

