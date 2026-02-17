Самые популярные электромобили на вторичке среди украинцев (инфографика) Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Украинцы купили более 3,5 тысяч подержанных электромобилей в январе

Январь 2026 года показал рост внутреннего рынка перепродажи электромобилей в Украине. За месяц в Украине заключено 3 553 сделки купли-продажи подержанных электромобилей.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Динамика рынка

По сравнению с декабрем 2025 года количество сделок уменьшилось на 17%. Такое снижение носит сезонный характер, ведь в декабре рынок достиг пикового уровня в 4 281 операцию.

В то же время в годовом исчислении показатель вырос на 105% по сравнению с январем 2025 года.

В значительной степени это объясняется низкой базой сравнения: в прошлом году работа сервисных центров МВД была временно ограничена из-за сбоя в системе электронной регистрации транспортных средств.

Самые популярные бренды

Лидером внутреннего рынка остается Tesla, в январе зафиксированы 901 сделка. В тройку самых популярных также вошли:

Nissan — 609 сделок;

Volkswagen — 404 сделки.

В первой десятке сохраняется конкуренция между корейскими брендами Hyundai и Kia, а также китайским производителем BYD, автомобили которого появляются на вторичном рынке после активных продаж новых моделей в предыдущие периоды.

Топ-10 марок электромобилей на внутреннем рынке, eauto.org.ua

Самые популярные модели

Среди моделей лидирует Nissan Leaf — 568 перепродаж. Далее по количеству сделок:

Tesla Model 3 — 381;

Tesla Model Y — 275;

Volkswagen Golf — 196;

Tesla Model S — 185.

В десятку также вошел Volkswagen ID.4 (129 сделок). «Это означает, что „свежие“ китайские ID.4, ввезенные ранее, уже начали искать вторые руки, формируя новый пласт вторичного рынка», — отмечают эксперты.

Топ-10 моделей электромобилей на внутреннем рынке, eauto.org.ua

По словам аналитика авторынка ИДА Остапа Новицкого, внутренний сегмент формируется за счет двух источников: импорта подержанных автомобилей и продажи новых электромобилей, которые со временем попадают на вторичный рынок.

Он отмечает, что статистика января демонстрирует стабильный переток предложения из этих сегментов и наличие сложившегося спроса. При этом внутренние перепродажи остаются относительно устойчивыми к изменению таможенных и налоговых условий.

По оценке эксперта, вторичный рынок электромобилей продолжит расти как по объемам, так и по разнообразию моделей.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

