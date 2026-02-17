Alibaba представила новую модель ИИ Qwen 3.5 с повышенной эффективностью 17.02.2026, 01:12 — Технологии&Авто

Модель демонстрирует существенные улучшения производительности, превосходя некоторых американских конкурентов

Китайский технологический гигант Alibaba представил новую модель искусственного интеллекта Qwen 3.5, разработанную для самостоятельного выполнения сложных задач. Компания заявляет, что модель демонстрирует существенные улучшения производительности и экономичности, превосходя некоторые американские конкурентные решения по нескольким тестам.

Об этом сообщает Reuters.

Расширенные возможности и ниже стоимость

Qwen 3.5 способен самостоятельно выполнять действия в мобильных и настольных приложениях, используя так называемые визуальные агентные возможности.

Alibaba сообщила, что новая модель в восемь раз эффективнее своего непосредственного предшественника и на 60% дешевле в использовании, что позволяет предприятиям и разработчикам достигать большего с теми же вычислительными ресурсами.

Конкуренция на китайском рынке

Релиз Qwen 3.5 состоялся на фоне конкуренции на китайском рынке, где доминируют чат-боты Doubao от ByteDance и DeepSeek, которая в прошлом году стала первой китайской AI-компанией, вышедшей на мировой рынок. Накануне ByteDance выпустила обновление Doubao 2.0, позиционируя его также как решение для эры агентного ИИ.

Развертывание Qwen 3.5 может помочь Alibaba укрепить свои позиции в условиях жесткой конкуренции.

Стратегия укрепления позиций

Ранее компания стимулировала пользователей взаимодействовать с Qwen через кампании с купонами, что привело к семикратному росту активных пользователей. Предыдущая модель Qwen 2.5-Max уже конкурировала с DeepSeek и показывала преимущества над некоторыми американскими моделями.

Alibaba обнародовала бенчмарки, показывающие, что Qwen 3.5 превосходит не только предыдущую версию, но и модели американских конкурентов GPT-5.2, Claude Opus 4.5 и Gemini 3 Pro.

Ожидается, что DeepSeek в ближайшие дни представит свою модель нового поколения, подпитывающую ожидания инвесторов и отраслевых аналитиков на фоне глобальной распродажи технологических акций.

