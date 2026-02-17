В сеть слили рендеры бюджетного iPhone 17e (характеристики)
В сети опубликовали качественные рендеры iPhone 17e, демонстрирующие смартфон со всех ракурсов.
По предварительной информации, Apple может представить новинку уже в этом месяце — несмотря на прошлогодние слухи о возможном сворачивании линейки из-за слабых продаж.
Dynamic Island вместо «челки»
Согласно рендерам, iPhone 17e получит вырез Dynamic Island, который раньше был доступен только в более дорогих моделях. Это значит, что компания постепенно унифицирует дизайн линейки.
Сам экран, похоже, останется без существенных изменений: 6,1 дюйма и частота обновления 60 Гц.
Улучшенные камеры
Фронтальная камера получит апгрейд — ее разрешение возрастет с 12 до 18 Мп. Также она будет поддерживать функцию Centre Stage, которая автоматически удерживает пользователя в центре кадра во время видеовызова.
Основная камера останется одинарной — на 48 Мп. В то же время, благодаря новому процессору ожидается улучшение качества фото и обработки изображений.
Новый чип и MagSafe впервые в этой серии
Смартфон будет работать на упрощенной версии чипа A19 и будет иметь 8 ГБ оперативной памяти.
Среди других изменений — фирменный модем C1X и поддержка MagSafe. Для бюджетной линейки (ранее SE) это будет первое появление магнитной системы для подзарядки и аксессуаров.
Цена и цвета
Ожидается, что базовая версия iPhone 17e обойдется в 599 долларов — на уровне предыдущей модели.
Вероятно, новинка будет доступна в трех цветах: черном, белом и лавандовом.
