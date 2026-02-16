0 800 307 555
Volvo отзывает автомобили из-за риска самопроизвольного открытия дверей

Шведский автопроизводитель Volvo объявил об отзыве части седанов из-за потенциальной неисправности дверных замков. При определенных условиях двери могут открываться во время движения, что создает риск для пассажиров.
Об этом пишет Carscoops.

В чем проблема

Речь идет о модели Volvo S60L 2017 года выпуска.
По информации компании, при длительном пребывании автомобиля в условиях экстремальной жары механизм дверных замков может ослабнуть. В частности, защелка способна потерять прочность, а крючок крепления пружины — сломаться во время открывания.
В таком случае замок может полностью выйти из строя. Это не только создает неудобства, но и представляет потенциальную угрозу безопасности — особенно если автомобиль остается незакрытым.

Риск во время движения

Volvo также предупреждает, что в некоторых случаях дверь может неожиданно открыться во время движения — например, при движении назад или на кольцевых развязках.
Если пассажир в данный момент не пристегнут ремнем безопасности, существует риск серьезных травм, в частности, возможно выпадение из автомобиля.

Какие автомобили подпадают под отзыв

Отзыв охватывает 2758 автомобилей Volvo S60L, изготовленных в период с 24 ноября 2016 года по 8 апреля 2017 года.
Компания впервые получила уведомление о проблемах с замками еще в 2019 году и тогда же объявила отзыв. Однако в конце 2025 года начали поступать новые обращения — уже по автомобилям, которые не были включены в предыдущую кампанию. Это послужило основанием для дополнительного отзыва.

Что делать владельцам

Сообщения владельцам начнут присылать с 23 февраля 2026 года. Также проверить, касается ли отзыв конкретного авто, можно по VIN-коду через сервис Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Дилеры бесплатно заменят все четыре дверных замка на обновленные. Владельцы, ранее самостоятельно оплачивавшие ремонт из-за этой неисправности, могут претендовать на компенсацию расходов.
