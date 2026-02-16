0 800 307 555
В США мобильный оператор тестирует живой перевод во время звонков

Технологии&Авто
25
Новая технология обеспечивает перевод разговоров в режиме реального времени на более чем 50 языках
Новая технология обеспечивает перевод разговоров в режиме реального времени на более чем 50 языках
Американский мобильный оператор T-Mobile объявил, что начинает тестировать функцию живого перевода во время звонков. По словам компании, это «платформа искусственного интеллекта в реальном времени, встроенная прямо в мобильную сеть».
Об этом пишет издание Gizmodo.

Как работает функция перевода

Новая технология обеспечивает перевод разговоров в режиме реального времени на более чем 50 языках. Функция доступна на любом устройстве, подключенном к сетям 4G или 5G T-Mobile, и не требует установки отдельного приложения или оформления дополнительной подписки.
Чтобы включить перевод во время вызова, необходимо набрать 87 на клавиатуре телефона.
По информации компании, система автоматически распознает речь собеседников и воспроизводит перевод без задержек, что позволяет поддерживать беспрерывный разговор. Для работы сервиса достаточно, чтобы хотя бы один из участников звонка пользовался сетью T-Mobile.

Когда стартует тестирование

Оператор уже открыл регистрацию на бесплатное бета-тестирование, которое начнется весной 2026 года для избранных пользователей.
Тестовый период должен помочь проверить стабильность работы сервиса перед полноценным коммерческим запуском. После завершения тестирования пользователям предложат добавить функцию в свой тарифный план.
В T-Mobile отмечают, что живой перевод может быть полезен для:
  • общения в многоязычных семьях;
  • бронирования услуг за границей;
  • обслуживания клиентов на разных языках, в частности для малого бизнеса.
Живой перевод становится одним из практических применений искусственного интеллекта. Подобные функции уже ввели Apple для звонков через AirPods и Google в своем приложении Translate, переводящем в реальном времени более 70 языков.
По материалам:
НВ
Технологии
Место для вашей рекламы
