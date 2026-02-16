В США мобильный оператор тестирует живой перевод во время звонков Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Американский мобильный оператор T-Mobile объявил, что начинает тестировать функцию живого перевода во время звонков. По словам компании, это «платформа искусственного интеллекта в реальном времени, встроенная прямо в мобильную сеть».

Об этом пишет издание Gizmodo.

Как работает функция перевода

Новая технология обеспечивает перевод разговоров в режиме реального времени на более чем 50 языках. Функция доступна на любом устройстве, подключенном к сетям 4G или 5G T-Mobile, и не требует установки отдельного приложения или оформления дополнительной подписки.

Чтобы включить перевод во время вызова, необходимо набрать 87 на клавиатуре телефона.

По информации компании, система автоматически распознает речь собеседников и воспроизводит перевод без задержек, что позволяет поддерживать беспрерывный разговор. Для работы сервиса достаточно, чтобы хотя бы один из участников звонка пользовался сетью T-Mobile.

Когда стартует тестирование

Оператор уже открыл регистрацию на бесплатное бета-тестирование, которое начнется весной 2026 года для избранных пользователей.

Тестовый период должен помочь проверить стабильность работы сервиса перед полноценным коммерческим запуском. После завершения тестирования пользователям предложат добавить функцию в свой тарифный план.

В T-Mobile отмечают, что живой перевод может быть полезен для:

общения в многоязычных семьях;

бронирования услуг за границей;

обслуживания клиентов на разных языках, в частности для малого бизнеса.

Живой перевод становится одним из практических применений искусственного интеллекта. Подобные функции уже ввели Apple для звонков через AirPods и Google в своем приложении Translate, переводящем в реальном времени более 70 языков.

