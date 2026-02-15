Toyota представила новый электрический Highlander 2027 (фото, видео) Сегодня 23:23 — Технологии&Авто

Представлен Toyota Highlander 2027, Фото: Toyota

Toyota представила Highlander 2027 — среднеразмерный трехрядный SUV, который для своего пятого поколения отказался от бензинового двигателя в пользу электропривода. Новый электрический Highlander станет конкурентом Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9.

Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Новинка построена на модифицированной платформе Toyota TNGA-K и будет доступна в двух комплектациях: XLE и Limited.

Переднеприводные XLE оснащаются батареей на 77 кВт·ч, а версии с полным приводом можно заказать с батареей 77 или 96 кВт·ч. Limited идёт стандартно с полным приводом и большой батареей.

Фото: Toyota

Запас хода заявлен на уровне 462−515 км в зависимости от конфигурации. Зарядка через стандартный порт NACS на скорой станции от 10 до 80% займет около 30 минут.

Highlander получил функцию vehicle-to-load, позволяющую питать бытовые приборы или использовать авто как резервный источник энергии.

Фото: Toyota

Электродвигатели сделали SUV более динамичным: переднеприводная версия выдает 221 л.с., полноприводная — 338 л.с. AWD-модели оснащены режимами для различных типов покрытия и системой Crawl Control, автоматически управляющей ускорением и торможением на низких скоростях.

Фото: Toyota

Дизайн нового Highlander стал более угловатым и массивным — увеличенная ширина и длина кузова, более длинная колесная база, широкие крылья и полноразмерные дневные ходовые огни.

Салон получил 14-дюймовый сенсорный экран, цифровую приборную панель 12,3 дюйма, поддержку 5G, Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенную камеру Drive Recorder.

Фото: Toyota

Автомобиль рассчитан на семь пассажиров, сиденья обшиты синтетической кожей SofTex, передние и второй ряд — с подогревом. Вентиляция доступна только в версии Limited.

Фото: Toyota

Третий ряд можно составить для увеличения багажника до более чем 1270 литров.

Highlander станет первым электромобилем Toyota, собираемым в США, на заводе в Джорджтауне, Кентукки, а батареи будут производить в Северной Каролине. Продажи ожидаются в конце 2026 года — начале 2027-го, стартовая цена может составлять около $50 000.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.