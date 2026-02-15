0 800 307 555
Toyota представила новый электрический Highlander 2027 (фото, видео)

Технологии&Авто
Представлен Toyota Highlander 2027
Представлен Toyota Highlander 2027, Фото: Toyota
Toyota представила Highlander 2027 — среднеразмерный трехрядный SUV, который для своего пятого поколения отказался от бензинового двигателя в пользу электропривода. Новый электрический Highlander станет конкурентом Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9.
Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Новинка построена на модифицированной платформе Toyota TNGA-K и будет доступна в двух комплектациях: XLE и Limited.
Переднеприводные XLE оснащаются батареей на 77 кВт·ч, а версии с полным приводом можно заказать с батареей 77 или 96 кВт·ч. Limited идёт стандартно с полным приводом и большой батареей.
Toyota представила новый электрический Highlander 2027 (фото, видео)
Фото: Toyota 
Запас хода заявлен на уровне 462−515 км в зависимости от конфигурации. Зарядка через стандартный порт NACS на скорой станции от 10 до 80% займет около 30 минут.
Highlander получил функцию vehicle-to-load, позволяющую питать бытовые приборы или использовать авто как резервный источник энергии.
Toyota представила новый электрический Highlander 2027 (фото, видео)
Фото: Toyota 
Электродвигатели сделали SUV более динамичным: переднеприводная версия выдает 221 л.с., полноприводная — 338 л.с. AWD-модели оснащены режимами для различных типов покрытия и системой Crawl Control, автоматически управляющей ускорением и торможением на низких скоростях.
Toyota представила новый электрический Highlander 2027 (фото, видео)
Фото: Toyota 
Дизайн нового Highlander стал более угловатым и массивным — увеличенная ширина и длина кузова, более длинная колесная база, широкие крылья и полноразмерные дневные ходовые огни.
Салон получил 14-дюймовый сенсорный экран, цифровую приборную панель 12,3 дюйма, поддержку 5G, Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенную камеру Drive Recorder.
Toyota представила новый электрический Highlander 2027 (фото, видео)
Фото: Toyota 
Автомобиль рассчитан на семь пассажиров, сиденья обшиты синтетической кожей SofTex, передние и второй ряд — с подогревом. Вентиляция доступна только в версии Limited.
Toyota представила новый электрический Highlander 2027 (фото, видео)
Фото: Toyota 
Третий ряд можно составить для увеличения багажника до более чем 1270 литров.
Toyota представила новый электрический Highlander 2027 (фото, видео)
Highlander станет первым электромобилем Toyota, собираемым в США, на заводе в Джорджтауне, Кентукки, а батареи будут производить в Северной Каролине. Продажи ожидаются в конце 2026 года — начале 2027-го, стартовая цена может составлять около $50 000.
По материалам:
mezha.media
Авто
Payment systems