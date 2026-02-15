Названы самые популярные модели гибридных авто в Украине
В январе украинский автопарк пополнили 2336 гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 40% больше показателей января 2025 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Самые популярные гибриды января
Доля новых легковых автомобилей в общем количестве гибридов составила 52% по сравнению с 63% в январе 2025 года.
Лидером рынка среди новых легковых авто стал кроссовер Toyota RAV-4 (322 ед.)
На втором месте — Nissan Qashqai (79 ед.), а закрывает тройку лидеров — Nissan X-Trail (63 ед.).
Среди импортируемых подержанных гибридов популярными стали Ford Escape (69 ед.), Toyota Prius (61 ед.) и Kia Niro (60 ед.).
В Украине уменьшился спрос на электромобили
Как мы уже упоминали, в январе украинцы приобрели 2873 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с январем прошлого года спрос на электрокары снизился на 21%.
