Названы самые популярные модели гибридных авто в Украине Сегодня 19:08

Toyota RAV-4 – самый популярный новый гибридный автомобиль января

В январе украинский автопарк пополнили 2336 гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 40% больше показателей января 2025 года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные гибриды января

Доля новых легковых автомобилей в общем количестве гибридов составила 52% по сравнению с 63% в январе 2025 года.

Лидером рынка среди новых легковых авто стал кроссовер Toyota RAV-4 (322 ед.)

На втором месте — Nissan Qashqai (79 ед.), а закрывает тройку лидеров — Nissan X-Trail (63 ед.).

Среди импортируемых подержанных гибридов популярными стали Ford Escape (69 ед.), Toyota Prius (61 ед.) и Kia Niro (60 ед.).

В Украине уменьшился спрос на электромобили

Как мы уже упоминали , в январе украинцы приобрели 2873 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с январем прошлого года спрос на электрокары снизился на 21%.

