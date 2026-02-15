0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы самые популярные модели гибридных авто в Украине

Технологии&Авто
44
Toyota RAV-4 – самый популярный новый гибридный автомобиль января
Toyota RAV-4 – самый популярный новый гибридный автомобиль января
В январе украинский автопарк пополнили 2336 гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 40% больше показателей января 2025 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные гибриды января

Доля новых легковых автомобилей в общем количестве гибридов составила 52% по сравнению с 63% в январе 2025 года.
Лидером рынка среди новых легковых авто стал кроссовер Toyota RAV-4 (322 ед.)
На втором месте — Nissan Qashqai (79 ед.), а закрывает тройку лидеров — Nissan X-Trail (63 ед.).
Среди импортируемых подержанных гибридов популярными стали Ford Escape (69 ед.), Toyota Prius (61 ед.) и Kia Niro (60 ед.).

В Украине уменьшился спрос на электромобили

Как мы уже упоминали, в январе украинцы приобрели 2873 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с январем прошлого года спрос на электрокары снизился на 21%.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems