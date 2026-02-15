0 800 307 555
Honor начала продажу бюджетного смартфона X6d (фото)

Honor X6d это глобальная версия китайского Play 60A, однако с несколькими заметными изменениями
Honor без громких презентаций выпустила новый бюджетный смартфон Honor X6d, уже появившийся в продаже в Объединенных Арабских Эмиратах. Фактически, это почти полный клон представленного ранее в Китае Honor Play 60A, однако с несколькими заметными изменениями.
Главное обновление — основная камера. Вместо 13-мегапиксельного модуля новинка получила сенсор на 50 Мп с диафрагмой f/2.0.
В то же время это все еще единственная камера на задней панели, а максимальное разрешение видео ограничено 1080p при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера осталась без изменений — 5 Мп (f/2.2).
Фронтальная камера осталась без изменений
Еще одно незначительное отличие касается батареи: в X6d указана емкость 5260 мА·ч вместо 5300 мА·ч в Play 60A. Вероятно, речь идет о той же батарее с минимальной разницей в маркировке.
Смартфон работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 6300, 6-нм платформы начального уровня с поддержкой 5G. Конфигурация памяти подразумевает 4 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, при этом информации о возможности расширения хранилища пока нет. Устройство поставляется с Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS.
Honor X6d поддерживает работу с двумя SIM-картами
На передней панели установлен 6,75-дюймовый дисплей LCD с разрешением 720p+. Данных о наличии сканера отпечатков пальцев в характеристиках нет, однако, если он предусмотрен, то, вероятно, расположен на боковой грани.
Honor X6d поддерживает работу с двумя SIM-картами. Другие беспроводные характеристики официально не уточняются, но Play 60A имел Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 с поддержкой aptX HD и не оснащался NFC.
В ОАЭ новинку оценили примерно в $138. Доступны два цвета корпуса — Midnight Black и Ocean Cyan.
Доступны два цвета корпуса — Midnight Black и Ocean Cyan
Ситуация осложняется тем, что по данным сертификации GCF модельный номер NLA-NX1, под которым проходит X6d, также закреплен под названием Honor 500 Smart.
При этом уже представленные в Китае смартфоны серии Honor 500 имеют другой дизайн и аккумуляторы большой емкости — до 8000 мАч. Следовательно, X6d, вероятно, станет частью линейки 500 под другим названием на отдельных рынках.
Payment systems