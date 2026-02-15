Xiaomi представила умный замок, открывающийся по отпечатку пальца (фото) Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Вход за отпечатком пальца: в Европе вышел умный замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150, Фото: Xiaomi

На европейском рынке появился в продаже умный замок Xiaomi Self-Install Smart Lock, предназначенный для работы с классическим замком под ключ или дверной ручкой. Замок от Xiaomi позволяет открывать дверь с помощью отпечатка пальца или посредством голосовой команды. Им также можно управлять дистанционно через соответствующее приложение.

Об этом пишет NotebookCheck.

Smart Lock поддерживает протокол умного дома Matter. Впервые на сайте бренда замок появился в продаже в октябре прошлого года и стал доступен в таких странах, как Япония и ОАЭ.

В магазинах Galaxus во Франции и Германии можно заказать Smart Lock по цене около €145−153 или второй комплект с клавиатурой за €179−189. Ожидаемая дата доставки — середина-конец февраля. В Италии замок можно купить в магазине Trippodo за €121.

Smart Lock поддерживает протокол умного дома Matter, Фото: Xiaomi

Xiaomi Self-Install Smart Lock имеет функцию самостоятельной установки и разработан для работы с основным замком. В него также можно вставлять физический ключ или дверную ручку, которые будут автоматически возвращаться при успешной разблокировке устройства.

Разблокировать можно или с помощью отпечатка пальца, постоянного или временного пароля, через Bluetooth и голосовое управление.

Пользователи могут удаленно управлять замком через приложение Xiaomi Home, в котором можно также проверять текущее состояние замка.

Замком можно управлять дистанционно через приложение Xiaomi Home, Фото: Xiaomi

Smart Lock также предлагает уведомления при попытке взлома и автоматической блокировки.

Поддержка протокола Matter также делает это устройство совместимым с целым рядом систем типа умный дом. Xiaomi отмечают, что замок относительно легко устанавливается на дверь без необходимости сверления.

