0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi представила умный замок, открывающийся по отпечатку пальца (фото)

Технологии&Авто
24
Вход за отпечатком пальца: в Европе вышел умный замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150
Вход за отпечатком пальца: в Европе вышел умный замок Xiaomi Self-Install Smart Lock за €150, Фото: Xiaomi
На европейском рынке появился в продаже умный замок Xiaomi Self-Install Smart Lock, предназначенный для работы с классическим замком под ключ или дверной ручкой. Замок от Xiaomi позволяет открывать дверь с помощью отпечатка пальца или посредством голосовой команды. Им также можно управлять дистанционно через соответствующее приложение.
Об этом пишет NotebookCheck.
Smart Lock поддерживает протокол умного дома Matter. Впервые на сайте бренда замок появился в продаже в октябре прошлого года и стал доступен в таких странах, как Япония и ОАЭ.
В магазинах Galaxus во Франции и Германии можно заказать Smart Lock по цене около €145−153 или второй комплект с клавиатурой за €179−189. Ожидаемая дата доставки — середина-конец февраля. В Италии замок можно купить в магазине Trippodo за €121.
Smart Lock поддерживает протокол умного дома Matter
Smart Lock поддерживает протокол умного дома Matter, Фото: Xiaomi
Xiaomi Self-Install Smart Lock имеет функцию самостоятельной установки и разработан для работы с основным замком. В него также можно вставлять физический ключ или дверную ручку, которые будут автоматически возвращаться при успешной разблокировке устройства.
Разблокировать можно или с помощью отпечатка пальца, постоянного или временного пароля, через Bluetooth и голосовое управление.
Пользователи могут удаленно управлять замком через приложение Xiaomi Home, в котором можно также проверять текущее состояние замка.
Замком можно управлять дистанционно через приложение Xiaomi Home
Замком можно управлять дистанционно через приложение Xiaomi Home, Фото: Xiaomi
Smart Lock также предлагает уведомления при попытке взлома и автоматической блокировки.
Поддержка протокола Matter также делает это устройство совместимым с целым рядом систем типа умный дом. Xiaomi отмечают, что замок относительно легко устанавливается на дверь без необходимости сверления.
По материалам:
ITC.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems