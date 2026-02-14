В Харькове стартовало тестирование 5G
В Харькове стартовало тестирование технологии 5G. Это уже третий город Украины, где работают базовые станции нового поколения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины и мобильный оператор Kyivstar.
Как отметили в Kyivstar, с сегодняшнего дня поймать скоростной мобильный интернет можно на Майдане Свободы.
«За период тестирования во Львове и Бородянке мы обработали более 89,2 ТБ 5G-трафика. Во Львове пилотным 5G воспользовались более 186 тысяч наших абонентов, а в Бородянке — около 9 тысяч», — рассказали в компании.
Как подключиться к 5G:
- иметь смартфон с поддержкой 5G;
- быть в зоне покрытия;
- установить текущую версию программного обеспечения.
Отмечается, что наличие 5G сигнала также может зависеть от локации и плотности застройки. Доступ к сети нового поколения может быть ограничен внутри помещений.
Запуск 5G в Украине
Ранее Finance.ua писал, что пилотный запуск технологии 5G стартовал в Бородянке на Киевщине. Бородянка стала следующим шагом после Львова, где пилот стартовал в начале января 2026 года.
