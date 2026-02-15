В Германии разрабатывают электромобили с напряжением 1000 В
В Германии официально стартовал амбициозный исследовательский проект ODYSSEV, цель которого радикально сократить время зарядки электромобилей и повысить их привлекательность для массового потребителя. Главным инструментом для достижения этой цели выбран переход на высоковольтные технологии с напряжением более 1000 В.
Эта инициатива объединила усилия ученых из Дортмундского университета и ведущих специалистов в рамках программы ЕС «Горизонт Европа».
Как напряжение свыше 1000 В меняет подход к зарядке
Сегодня долгий процесс пополнения энергии и ограниченный запас хода остаются главными сдерживающими потенциальных покупателей факторами.
Внедрение систем, работающих под напряжением выше 800 вольт, позволяет решить несколько проблем одновременно.
Согласно аналогии исследователей, передача энергии похожа на поток воды в шланге: вместо того чтобы увеличивать диаметр кабелей, разработчики повышают «давление» (напряжение). Это позволяет использовать более тонкие провода, что автоматически уменьшает общий вес транспортного средства и снижает производственные затраты.
Профессор Маркус Тобен отмечает, что использование напряжения 1000 В не только ускоряет зарядку, но и повышает общую энергоэффективность системы.
Благодаря меньшему выделению тепла потери энергии сводятся к минимуму. Однако такой переход создает значительные инженерные вызовы: традиционные полупроводники кремния и стандартная изоляция не выдерживают подобных нагрузок.
Именно поэтому проект включает полный цикл разработки — от инновационных полупроводников до специализированных электродвигателей и конфигурированных аккумуляторных блоков.
Особое внимание в проекте уделяется цифровому моделированию. Ученые оптимизируют взаимодействие всех компонентов на компьютерных симуляциях, что позволяет тестировать разные сценарии без создания дорогостоящих прототипов.
Это существенно ускоряет путь технологии от лаборатории до серийного производства. Завершающим этапом 42-месячного проекта станут полевые испытания разработанного демонстрационного образца на полигоне LaSiSe в Сельме.
Успех инициативы ODYSSEV может установить новые мировые стандарты безопасности и производительности для следующего поколения экологического транспорта.
