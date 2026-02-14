0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электромобиль, который не боится -50°C: вышел первый серийный Changan Nevo A06 (фото)

Технологии&Авто
6
Испытание автомобилей в условиях низких температур
Испытание автомобилей в условиях низких температур, Фото: Changan
После недавнего тестирования Na-ion аккумуляторов состоялся мировой дебют первого массового электромобиля с натрий-ионной батареей. Крупнейший в мире производитель аккумуляторов CATL вместе с автопроизводителем Changan объявили о готовности к серийному производству пассажирского электроседана с Na-ion батареей после успешных зимних тестов при сверхнизких температурах во Внутренней Монголии.
Об этом пишет notebookcheck.

Как проводили испытания авто

Испытания проходили при температуре до -40°C, а сам автомобиль Changan Nevo A06 продемонстрировал способность нормально заряжаться уже при -30°C и стабильно работать даже при -50°C.
При этом батарея не теряла емкость, что является критически важным показателем холодных регионов.
Испытание автомобилей в условиях низких температур
Испытание автомобилей в условиях низких температур, Фото: Changan

Преимущества батареи Naxtra

Nevo A06 оснащен батарейным блоком CATL Naxtra — первой в мире натрий-ионной батареей, сертифицированной для использования в пассажирских автомобилях по параметрам безопасности и производительности.
Читайте также
Возвращение интереса к Na-ion технологии связано с стремительным ростом цен на карбонат лития аккумуляторного качества, из-за чего натрий-ионные батареи снова стали более доступной альтернативой LFP в массовом сегменте электромобилей.
По плотности энергии и запасу хода батарея Naxtra близка к LFP-аналогам, но имеет важные преимущества. В частности, при температуре -30°C она способна выдавать втрое больше киловатт, чем LFP-аккумуляторы, а при -40°C сохраняет до 90% начальной емкости.
Это делает электроседан с натрий-ионной батареей пригодным для ежедневного использования в холодном климате без необходимости в большой и дорогой батарее или отапливаемом гараже.
Отдельно CATL отмечает высокий уровень безопасности Na-ion технологии.
Читайте также
Из-за отсутствия летучего и воспламеняющегося литиевого электролита батарею тестировали в экстремальных условиях: ее били, сверлили, нагревали и даже распыляли пополам в полностью заряженном состоянии. После этого аккумулятор продолжал стабильно разряжаться без сбоев.
Аналогичная натрий-ионная батарея уже используется в пусковых устройствах, которые можно безопасно хранить в багажнике при любой температуре — от жары Аризоны до морозов Аляски.
Серийный Naxtra-блок в Nevo A06 имеет емкость 45 кВт·ч. В то же время CATL заявила, что следующим шагом станет создание натрий-ионных батарей с запасом хода до 483 км для Changan и других автопроизводителей, поскольку технология Na-ion выходит в массовый сегмент как ответ на подорожание лития.
По материалам:
ITC.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems