0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 лучших телефонов с большим экраном в 2026 году (фото)

Технологии&Авто
16
Эксперты выбрали 5 лучших лопатофонов
Эксперты выбрали 5 лучших лопатофонов
Авторитетное издание Tom's Guide обновило рейтинг лучших смартфонов из большой экран. В список вошли модели с экранами около 6,7 дюйма и более — такие устройства подходят для просмотра видео, игр и работы с документами.

5 лучших телефонов с большим экраном

Samsung S25 Ultra

Лидером топа стал Samsung S25 Ultra. Эксперты отмечают его универсальность: устройство сочетает в себе большой и яркий 6,9-дюймовый дисплей, флагманскую производительность и продвинутые камеры.
Гаджет также поддерживает стилус S Pen, что делает его удобным для заметок и творчества.
Samsung S25 Ultra
Samsung S25 Ultra

iPhone 17 Pro Max

Лучшим большим iPhone признан iPhone 17 Pro Max — благодаря мощному процессору, качественной тыльной камере со всеми модулями на 48 Мп и продолжительной автономной работе. Аппарат ориентирован на пользователей экосистемы Apple, которым требуется максимальный экран.
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max

OnePlus 15

В категории «лучшая цена» победил OnePlus 15. Устройство получило мощный процессор, большой экран с частотой 165 Гц и одну из лучших технологий быстрой зарядки в своем классе.
OnePlus 15
OnePlus 15

Google Pixel 10 Pro XL

Лучшим камерофоном среди больших смартфонов признан Google Pixel 10 Pro XL, делающий ставку на продвинутые алгоритмы обработки фотографий с помощью ИИ и оснащенный лучшим LTPO OLED экраном по версии лаборатории DxOMark.
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL

Samsung Galaxy Z Fold 7

Отдельно эксперты отметили Samsung Galaxy Z Fold 7 — как самый лучший складной смартфон с большим рабочим пространством, способный заменить планшет.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7
По материалам:
УНІАН
Смартфоны
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems