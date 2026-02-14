5 лучших телефонов с большим экраном в 2026 году (фото)
Авторитетное издание Tom's Guide обновило рейтинг лучших смартфонов из большой экран. В список вошли модели с экранами около 6,7 дюйма и более — такие устройства подходят для просмотра видео, игр и работы с документами.
5 лучших телефонов с большим экраном
Samsung S25 Ultra
Лидером топа стал Samsung S25 Ultra. Эксперты отмечают его универсальность: устройство сочетает в себе большой и яркий 6,9-дюймовый дисплей, флагманскую производительность и продвинутые камеры.
Гаджет также поддерживает стилус S Pen, что делает его удобным для заметок и творчества.
iPhone 17 Pro Max
Лучшим большим iPhone признан iPhone 17 Pro Max — благодаря мощному процессору, качественной тыльной камере со всеми модулями на 48 Мп и продолжительной автономной работе. Аппарат ориентирован на пользователей экосистемы Apple, которым требуется максимальный экран.
OnePlus 15
В категории «лучшая цена» победил OnePlus 15. Устройство получило мощный процессор, большой экран с частотой 165 Гц и одну из лучших технологий быстрой зарядки в своем классе.
Google Pixel 10 Pro XL
Лучшим камерофоном среди больших смартфонов признан Google Pixel 10 Pro XL, делающий ставку на продвинутые алгоритмы обработки фотографий с помощью ИИ и оснащенный лучшим LTPO OLED экраном по версии лаборатории DxOMark.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Отдельно эксперты отметили Samsung Galaxy Z Fold 7 — как самый лучший складной смартфон с большим рабочим пространством, способный заменить планшет.
Поделиться новостью
Также по теме
5 лучших телефонов с большим экраном в 2026 году (фото)
Рейтинг лучших авто 2026 (фото)
Xiaomi готовит самый быстрый электрокроссовер в мире (фото)
Европа запустила в космос свою мощнейшую ракету с интернет-спутниками Amazon на борту
Названо дизельное авто — бестселлер января: ТОП-5 (инфографика)
Заряжает два ноутбука одновременно: Sharge представила мощный повербанк (фото)