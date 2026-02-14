Компания Humanoid представила ИИ-систему для управления целыми группами роботов Сегодня 05:20 — Технологии&Авто

Робот работает, Фото: Humanoid

Компания Humanoid показала новую систему искусственного интеллекта KinetIQ, позволяющую управлять и координировать одновременно целые группы роботов разных типов. Система работает как единый «разум», который распределяет задачи, планирует действия и контролируетих выполнение для всей группы.

Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Как работает KinetIQ в реальных условиях

В демонстрационном видео показали, как несколько роботов работают одновременно: колесные машины выполняют промышленные задачи, такие как сбор товаров, перемещение контейнеров и упаковки, а двуногий гуманоид помогает с обслуживанием, отвечает на голосовые команды и работает с продуктами.

KinetIQ не просто контроллер для отдельных задач. Система воспринимает каждого робота как ресурс, который можно использовать там, где он нужен. Если робот не справляется, KinetIQ может передать работу другому.

Система работает на четырех уровнях одновременно. Самый высокий уровень руководит группой, ставит цели и распределяет приоритеты, который пониже — анализирует задачи, разбивает их на шаги и корректирует действия под реальные условия.

Еще один уровень отвечает за выполнение задач, превращая данные из камеры и команд в движения робота. Самый низкий уровень контролирует суставы, баланс и плавность движений.

Система может применяться как в промышленности, так и в сервисе или в домашней среде. Она отслеживает прогресс задач, сообщает результаты и позволяет человеку вмешиваться, если робот не справляется.

Компания Humanoid считает, что KinetIQ поможет перевести гуманоидные роботы из демонстраций в стабильную работу в реальных условиях, объединив планирование, мышление и контроль под одним ИИ.

