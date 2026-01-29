В Италии создали аналоговый процессор, обещающий революцию в робототехнике Сегодня 23:23 — Технологии&Авто

В Италии создали аналоговый процессор, обещающий революцию в робототехнике

Исследователи из Миланского политехнического университета разработали прототип аналогового процессора, способного кардинально изменить сферу робототехники и искусственного интеллекта. Разработка в 5000 раз экономнее цифровых процессоров и обещает революцию в энергоэффективности.

Такого высокого показателя эффективности удалось достичь благодаря проведению вычислений непосредственно в памяти, рассказывает Techxplore

Это позволяет избежать задержек, характерных для классической компьютерной архитектуры.

Как работает новая технология

Традиционная архитектура фон Неймана имеет существенный недостаток — так называемое «узкое место», возникающее из-за необходимости постоянно пересылать данные между памятью и процессором. Это приводит к росту энергозатрат и задержек в работе.

Особенно критично это ощущается при выполнении операций линейной алгебры, необходимых для работы искусственного интеллекта.

Новый европейский чип, изготовленный по 90-нм техпроцессу, использует концепцию вычислений в памяти. Устройство содержит два массива памяти размером 64×64, где соединены статическая память (SRAM) и аналоговые ячейки резистивной памяти (ReRAM).

Именно ячейки ReRAM выступают ключевым аналоговым элементом платформы. Такая архитектура позволяет выполнять сложные математические операции, например инверсию матриц, непосредственно в памяти посредством замкнутого контура обратной связи.

Где это может быть полезно

Практическую пользу разработки уже проверили на задачах отслеживания траектории ракет с помощью фильтра Калмана, а также на расчетах для роботов-манипуляторов.

