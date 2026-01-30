Chrome с искусственным интеллектом: Google раскрыл революционное обновление с Gemini 3
Google совершил настоящую революцию в мире веб-браузеров, представив принципиально новую версию Chrome с глубокой интеграцией искусственного интеллекта.
Обновление фактически превращает браузер из простого инструмента просмотра страниц в интеллектуальный цифровой помощник.
Умный ассистент в боковой панели
Ключевое новшество — постоянная боковая панель с ИИ-моделью Gemini 3. Теперь пользователи могут получать контекстную информацию, анализировать содержимое страниц и решать задачи без переключения между окнами.
Инновационные возможности:
- Нано-банан: Встроенный ИИ-редактор изображений для мгновенной обработки визуального контента.
- Auto Browse: Автоматизация сложных многошаговых задач.
- Глубокая интеграция с экосистемой Google: взаимодействие с Gmail, Calendar, YouTube и другими сервисами.
Обновление доступно для Windows, MacOS и Chromebook Plus, что делает передовые ИИ-технологии максимально доступными.
Google фактически трансформирует представление о современном браузере, предлагая пользователям интуитивный инструмент, способный брать на себя рутинные цифровые задачи. Это значительный шаг в конкурентной гонке технологических гигантов за первенство в области ИИ-решений.
Поделиться новостью
Также по теме
Chrome с искусственным интеллектом: Google раскрыл революционное обновление с Gemini 3
Как формируется тариф на зарядку электромобилей
OpenAI может запустить соцсеть с биометрической проверкой пользователей
LG ввела подписку на свои телевизоры и мониторы
В Италии создали аналоговый процессор, обещающий революцию в робототехнике
Рынок подержанных автомобилей в 2026 году: чего ожидать