Chrome с искусственным интеллектом: Google раскрыл революционное обновление с Gemini 3

Технологии&Авто
25
Ключевое новшество – постоянная боковая панель с II-моделью Gemini 3.
Ключевое новшество – постоянная боковая панель с II-моделью Gemini 3.
Google совершил настоящую революцию в мире веб-браузеров, представив принципиально новую версию Chrome с глубокой интеграцией искусственного интеллекта.
Обновление фактически превращает браузер из простого инструмента просмотра страниц в интеллектуальный цифровой помощник.

Умный ассистент в боковой панели

Ключевое новшество — постоянная боковая панель с ИИ-моделью Gemini 3. Теперь пользователи могут получать контекстную информацию, анализировать содержимое страниц и решать задачи без переключения между окнами.
Инновационные возможности:
  1. Нано-банан: Встроенный ИИ-редактор изображений для мгновенной обработки визуального контента.
  2. Auto Browse: Автоматизация сложных многошаговых задач.
  3. Глубокая интеграция с экосистемой Google: взаимодействие с Gmail, Calendar, YouTube и другими сервисами.
Обновление доступно для Windows, MacOS и Chromebook Plus, что делает передовые ИИ-технологии максимально доступными.
Google фактически трансформирует представление о современном браузере, предлагая пользователям интуитивный инструмент, способный брать на себя рутинные цифровые задачи. Это значительный шаг в конкурентной гонке технологических гигантов за первенство в области ИИ-решений.
ITnet
GoogleGoogle ChromeИИ
