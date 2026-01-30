Volkswagen отзывает более 44 тыс. электрокроссоверов ID.4 Сегодня 07:03 — Технологии&Авто

В США отзывают тысячи электромобилей Volkswagen из-за проблем с батареями

Компания Volkswagen объявила об отзыве более 44 тыс. электрических кроссоверов ID.4 на рынке США из-за потенциальных дефектов высоковольтной батарейной системы, которые могут создавать риск возгорания.

Об этом говорится в двух отдельных сообщениях Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), пишет Gizmochina.

Первая кампания: дефект аккумуляторных модулей

Первая кампания по отзыву — относительно небольшая и касается 670 автомобилей ID.4 2023 и 2024 модельных лет.

Согласно отчету производителя эти транспортные средства могут иметь производственный дефект в модулях аккумуляторных элементов. Во время производственного периода электроды внутри элементов батареи могли быть смещены, что при определенных условиях повышает вероятность возгорания.

Пока компания готовит окончательное решение, владельцам таких авто рекомендовано соблюдать меры предосторожности:

ограничить зарядку батареи до 80%;

избегать использования скоростных зарядных станций постоянного тока (DC);

парковать автомобиль на открытом пространстве после зарядки.

Окончательным решением проблемы станет бесплатная замена потенциально неисправных модулей батареи.

Вторая кампания: отсутствие программного мониторинга

Второй отзыв значительно масштабнее и охватывает 43 881 автомобиль ID.4, которые были выпущены в период с 2023 по 2025 год. В этом случае проблема связана с отсутствием программного обеспечения для мониторинга состояния аккумулятора.

Автомобили не были оснащены системой «обнаружения саморазряда», которая предназначена для идентификации аномального поведения батареи.

В отчете отмечается, что в редких случаях в модуле высоковольтной батареи может возникнуть тепловой разгон, что приводит к пожару.

Читайте также Компания Volkswagen запускает авто без руля и педалей

В настоящее время точная первопричина всех зарегистрированных инцидентов еще не установлена. В рамках сервисной кампании Volkswagen проверит состояние батарей, установит обновленное программное обеспечение и при необходимости заменит модули.

Оба отзыва касаются аккумуляторных модулей, изготовленных компанией SK Battery America — подразделением южнокорейского производителя SK On. В период с 2024 по 2025 год в США было зафиксировано не менее пяти случаев перегрева батарей в моделях ID.4. Расследование связало эти сбои с аппаратными аномалиями, в частности, со смещением электродов внутри аккумулятора.

prostomob По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.