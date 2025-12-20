Компания Volkswagen запускает авто без руля и педалей
Компания Volkswagen объявила о запуске нового этапа испытаний своего полностью беспилотного прототипа под названием Gen.Urban. Этот автомобиль, предназначенный для эксплуатации в городской среде, за последний год тестировался на полигонах, а теперь вышел на улицы Вольфсбурга.
Главная цель текущих тестов — сбор информации о том, как чувствуют себя пассажиры в машине без традиционных органов управления (руля и педалей).
В Volkswagen заявили, что на этом этапе испытаний они стремятся понять, как пассажиры воспринимают автономное передвижение в целом, и в будущем на основе полученных данных будут формировать положительный опыт эксплуатации.
Прототип Gen. Urban предлагает испытателям-добровольцам возможность персонализации интерьера. Пассажиры могут регулировать кресла, климат, подсветку и другие параметры, в том числе и заранее, через мобильное приложение.
Беспилотник передвигается по кольцевому маршруту длиной 10 км, проходящему через центр Вольфсбурга. Gen. Urban должен преодолевать светофоры, перекрестки с круговым движением, участки дорожного строительства и пробки.
Хотя в салоне отведено место и для «водительского» кресла, прототип пока передвигается не полностью автономно. Рядом сидит оператор, контролирующий ситуацию с помощью специальной панели управления с джойстиком. Сейчас ездить на беспилотнике могут только сотрудники вольфсбургского подразделения VW.
Компания Volkswagen пока не конкретизирует дальнейшие перспективы именно проекта Gen.Urban. Однако ранее сообщалось о разработке вена VW ID. Buzz с комплексом водительских ассистентов 4-го уровня автономности. Хотя ID. Buzz сохранит традиционные органы управления, в компании считают, что в 2026 году он станет основой для европейских парков роботакси.
