0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания Volkswagen запускает авто без руля и педалей

Технологии&Авто
8
Компания Volkswagen запускает авто без руля и педалей
Компания Volkswagen запускает авто без руля и педалей
Компания Volkswagen объявила о запуске нового этапа испытаний своего полностью беспилотного прототипа под названием Gen.Urban. Этот автомобиль, предназначенный для эксплуатации в городской среде, за последний год тестировался на полигонах, а теперь вышел на улицы Вольфсбурга.
Об этом сообщает volkswagen-group.com.
Читайте также
Главная цель текущих тестов — сбор информации о том, как чувствуют себя пассажиры в машине без традиционных органов управления (руля и педалей).
В Volkswagen заявили, что на этом этапе испытаний они стремятся понять, как пассажиры воспринимают автономное передвижение в целом, и в будущем на основе полученных данных будут формировать положительный опыт эксплуатации.
Прототип Gen. Urban предлагает испытателям-добровольцам возможность персонализации интерьера. Пассажиры могут регулировать кресла, климат, подсветку и другие параметры, в том числе и заранее, через мобильное приложение.
Читайте также
Беспилотник передвигается по кольцевому маршруту длиной 10 км, проходящему через центр Вольфсбурга. Gen. Urban должен преодолевать светофоры, перекрестки с круговым движением, участки дорожного строительства и пробки.
Хотя в салоне отведено место и для «водительского» кресла, прототип пока передвигается не полностью автономно. Рядом сидит оператор, контролирующий ситуацию с помощью специальной панели управления с джойстиком. Сейчас ездить на беспилотнике могут только сотрудники вольфсбургского подразделения VW.
Компания Volkswagen пока не конкретизирует дальнейшие перспективы именно проекта Gen.Urban. Однако ранее сообщалось о разработке вена VW ID. Buzz с комплексом водительских ассистентов 4-го уровня автономности. Хотя ID. Buzz сохранит традиционные органы управления, в компании считают, что в 2026 году он станет основой для европейских парков роботакси.
По материалам:
Главком
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems