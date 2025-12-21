Рейтинг приложений для iPhone и iPad в 2025
ChatGPT возглавил рейтинг самых популярных бесплатных приложений для iPhone в США по итогам 2025 года, который Apple опубликовала в своем ежегодном списке загрузок. В десятке также оказались Threads, Google, TikTok, WhatsApp и другие сервисы.
Об этом пишет TechCrunch.
Какие приложения стали самыми популярными для iPhone и iPad
Apple обнародовала ежегодный перечень самых скачиваемых приложений и игр. На американском рынке приложение OpenAI — ChatGPT — заняло первое место среди бесплатных приложений для iPhone (без учета игр) по количеству инсталляций в 2025 году.
Рейтинг бесплатных приложений для iPhone выглядит так:
- ChatGPT;
- Threads;
- Google;
- TikTok;
- WhatsApp Messenger;
- Instagram;
- YouTube;
- Google Maps;
- Gmail;
- Google Gemini.
Рейтинг бесплатных приложений для iPad таков:
- YouTube;
- ChatGPT;
- Netflix;
- Disney+;
- Amazon Prime Video;
- TikTok;
- Google Chrome;
- Goodnotes;
- Canva;
- HBO Max.
