Рейтинг приложений для iPhone и iPad в 2025

ChatGPT возглавил рейтинг самых популярных бесплатных приложений для iPhone в США по итогам 2025 года, который Apple опубликовала в своем ежегодном списке загрузок. В десятке также оказались Threads, Google, TikTok, WhatsApp и другие сервисы.

Об этом пишет TechCrunch.

Какие приложения стали самыми популярными для iPhone и iPad

Apple обнародовала ежегодный перечень самых скачиваемых приложений и игр. На американском рынке приложение OpenAI — ChatGPT — заняло первое место среди бесплатных приложений для iPhone (без учета игр) по количеству инсталляций в 2025 году.

Рейтинг бесплатных приложений для iPhone выглядит так:

ChatGPT;

Threads;

Google;

TikTok;

WhatsApp Messenger;

Instagram;

YouTube;

Google Maps;

Gmail;

Google Gemini.

Рейтинг бесплатных приложений для iPad таков:

YouTube;

ChatGPT;

Netflix;

Disney+;

Amazon Prime Video;

TikTok;

Google Chrome;

Goodnotes;

Canva;

HBO Max.

