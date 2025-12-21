0 800 307 555
ру
Рейтинг приложений для iPhone и iPad в 2025

Технологии&Авто
0
ChatGPT возглавил рейтинг самых популярных бесплатных приложений для iPhone в США по итогам 2025 года, который Apple опубликовала в своем ежегодном списке загрузок. В десятке также оказались Threads, Google, TikTok, WhatsApp и другие сервисы.
Об этом пишет TechCrunch.

Какие приложения стали самыми популярными для iPhone и iPad

Apple обнародовала ежегодный перечень самых скачиваемых приложений и игр. На американском рынке приложение OpenAI — ChatGPT — заняло первое место среди бесплатных приложений для iPhone (без учета игр) по количеству инсталляций в 2025 году.
Рейтинг бесплатных приложений для iPhone выглядит так:
  • ChatGPT;
  • Threads;
  • Google;
  • TikTok;
  • WhatsApp Messenger;
  • Instagram;
  • YouTube;
  • Google Maps;
  • Gmail;
  • Google Gemini.
Рейтинг бесплатных приложений для iPad таков:
  • YouTube;
  • ChatGPT;
  • Netflix;
  • Disney+;
  • Amazon Prime Video;
  • TikTok;
  • Google Chrome;
  • Goodnotes;
  • Canva;
  • HBO Max.
По материалам:
Novyny.live
