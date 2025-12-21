Geely представила технологию, позволяющую электрокарам двигаться боком (видео) Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

Geely представила технологию, позволяющую электрокарам двигаться боком (видео)

Китайский автопроизводитель Geely продемонстрировал новую систему управления, интегрированную в прототип электрического кроссовера EX5. Технология базируется на собственном модульном приводе, который устанавливается непосредственно в колеса и обеспечивает их независимое вращение до 90°. Это решение позволяет автомобилю совершать маневры, недоступные для традиционных конструкций.

Об этом сообщает CarNewsChina.

В видео, опубликованном компанией, показана работа системы, обеспечивающая точные движения на низкой скорости и нестандартные углы поворота.

Во время демонстрации управление осуществлялось с помощью специальной перчатки управления, позволяющей дистанционно направлять автомобиль.

В Geely отметили, что этот способ временный, а в дальнейшем управление планируют перенести на смартфоны или смартчасы, чтобы владельцы могли перемещать авто в узких пространствах с высокой точностью.

Прототип EX5 благодаря четырем независимым приводам способен выполнять развороты на месте, двигаться боком и парковаться в очень ограниченных условиях. Передние и задние оси могут работать по разным направлениям одновременно, что обеспечивает контроль в плотной городской среде.

Кроме того, система поддерживает режим «крабового движения», когда авто передвигается в сторону без изменения ориентации. По словам компании, технология может повышать устойчивость на скользких дорогах или во время сильного бокового ветра благодаря отдельному контролю каждого колеса.

В то же время в конструкции есть компромиссы. Задние арки прототипа увеличены для размещения дисков, способных вращаться на 90°, что может уменьшить пространство в салоне.

Geely пока не раскрывает, когда эта технология будет применена к массово производимым электромобилям.

Geely EX5 построен на модульной архитектуре GEA. Автомобиль оборудован электромотором на передней оси с пиковой мощностью 160 кВт и батареей емкостью 60,2 кВтч. Запас хода достигает 430 км по циклу WLTP. Geely EX5 продается в более чем 30 странах мира по цене около $42 000 за базовую комплектацию.

