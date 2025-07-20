Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс. — Finance.ua

Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс. 20.07.2025, 01:19 — Технологии&Авто

Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.

BYD представила гибридный универсал Seal 06 DM-i с запасом хода до 2000 км и ценой от $15300. На это Geely отвечает анонсом среднеразмерного гибридного плагин-седана Galaxy A7, который обещает еще большую автономность при более низкой стартовой цене.

autohome. Об этом сообщают carnewschina

Характеристики Geely Galaxy A7

Galaxy A7 — это первый седан бренда на новой платформе GEA (Geely Electric Architecture), а также дебютная модель с новым гибридным приводом EM-i AI Super Hybrid 2.0.

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В основе автомобиля лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 82 кВт (110 л.с.), работающий в паре с электромотором мощностью 175 кВт (235 л.с.).

Они соединены через электронную коробку 11-в1. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,1 секунды.

Geely предложит покупателям Galaxy A7 два варианта батареи на выбор.

Базовая версия емкостью 8,5 кВтч должна обеспечить запас хода на электротяге до 70 км (по китайскому стандарту CLTC).

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Большая батарея емкостью 18,4 кВтч может похвастаться запасом хода до 150 км в электрическом режиме (CLTC).

Расход топлива в гибридном режиме составляет всего 2,67 л на 100 км.

С учетом полного топливного бака автомобиль сможет проехать более 2100 км (CLTC).

Geely Galaxy A7 имеет длину 4918 мм, ширину — 1905 мм, высоту — 1495 мм, а колесная база составляет 2845 мм. По этим параметрам Galaxy A7 больше своих главных конкурентов, таких как BYD Qin L.

Модель имеет стремительный силуэт фастбэка и низкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,229.

Снаружи седан отличается закрытой фальшрадиаторной решеткой, 196-пиксельной LED-лентой спереди и 19-дюймовыми дисками в стиле Blade.

Предлагаются шесть цветов кузова: Enamel Blue, Frost Silver, Ink White, Obsidian Black, Misty Grey и Sky Grey.

Интерьер

Внутри Geely Galaxy A7 получила новую систему Flyme Auto. Это совместная разработка Geely и Meizu, основанная на облачной платформе Xingrui AI Cloud 2.0.

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Она поддерживает навигацию, обновление «по воздуху», голосовое управление с распознаванием команд от четырех разных пассажиров одновременно, а также интеграцию с Huawei HiCar и CarLink.

Мультимедийная система имеет 15,4-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K. Перед водителем расположилась 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, а в более дорогих версиях еще доступен проекционный дисплей.

Доступны три стиля отделки салона: Snow White, Autumn Brown и Misty Grey. Панорамная крыша площадью 0,87 м².

Среди органов управления доступны физические вращающиеся регуляторы для климат-контроля и громкости. Также есть два беспроводных зарядных устройства мощностью 50 Вт каждый.

Все сиденья имеют кожаную отделку. Передние оборудованы подогревом, вентиляцией и массажной функцией. Задние спинки регулируются до 120° и складываются в пропорции 4/6, что позволяет увеличить объем багажника до 988 литров.

Galaxy A7 оснащается пакетом помощи водителю G-Pilot H3. Он включает автоматическую парковку, а также функцию автономного движения по трассе с навигацией. В топовых комплектациях установлена аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками.

В Китае Geely Galaxy A7 предлагают в пяти версиях с ценой в диапазоне $14500−18650. Авто уже доступно для предварительного заказа.

Версия Цена Батарея (запас хода CLTC) HUD ADAS (G-Pilot H3) Seat Features Flyme Audio (динамики) Base $14500 8,5 кВт•ч (70 км) Нет Basic ADAS Ручной откид спинки, без массажа 8−10 Mid (Trim 2) $15330 8,5 кВт•ч (70 км) Нет Partial H3 Подогрев передних сидений 8−12 Mid+ (Trim 3) $16450 18,4 кВт•ч (150 км) Опционально Full H3, APA Подогрев и вентиляция передних сидений 12+ High (Trim 4) $17500 18,4 кВт•ч (150 км) Да Full NOA + APA Массаж, подогрев, вентиляция передних сидений 16 динамиков Flyme Sound Top $18650 18,4 кВт•ч (150 км) Да Full NOA + APA Полностью роскошные сиденья (со всеми функциями) 16 динамиков Flyme Sound

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