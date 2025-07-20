Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс. — Finance.ua
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Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.

Технологии&Авто
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Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.
Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.
BYD представила гибридный универсал Seal 06 DM-i с запасом хода до 2000 км и ценой от $15300. На это Geely отвечает анонсом среднеразмерного гибридного плагин-седана Galaxy A7, который обещает еще большую автономность при более низкой стартовой цене.
Об этом сообщают carnewschina и autohome.

Характеристики Geely Galaxy A7

Galaxy A7 — это первый седан бренда на новой платформе GEA (Geely Electric Architecture), а также дебютная модель с новым гибридным приводом EM-i AI Super Hybrid 2.0.
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В основе автомобиля лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 82 кВт (110 л.с.), работающий в паре с электромотором мощностью 175 кВт (235 л.с.).
Они соединены через электронную коробку 11-в1. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,1 секунды.
Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.
Geely предложит покупателям Galaxy A7 два варианта батареи на выбор.
Базовая версия емкостью 8,5 кВтч должна обеспечить запас хода на электротяге до 70 км (по китайскому стандарту CLTC).
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Большая батарея емкостью 18,4 кВтч может похвастаться запасом хода до 150 км в электрическом режиме (CLTC).
Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.
Расход топлива в гибридном режиме составляет всего 2,67 л на 100 км.
С учетом полного топливного бака автомобиль сможет проехать более 2100 км (CLTC).
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Geely Galaxy A7 имеет длину 4918 мм, ширину — 1905 мм, высоту — 1495 мм, а колесная база составляет 2845 мм. По этим параметрам Galaxy A7 больше своих главных конкурентов, таких как BYD Qin L.
Модель имеет стремительный силуэт фастбэка и низкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,229.
Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.
Снаружи седан отличается закрытой фальшрадиаторной решеткой, 196-пиксельной LED-лентой спереди и 19-дюймовыми дисками в стиле Blade.
Предлагаются шесть цветов кузова: Enamel Blue, Frost Silver, Ink White, Obsidian Black, Misty Grey и Sky Grey.

Интерьер

Внутри Geely Galaxy A7 получила новую систему Flyme Auto. Это совместная разработка Geely и Meizu, основанная на облачной платформе Xingrui AI Cloud 2.0.
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Она поддерживает навигацию, обновление «по воздуху», голосовое управление с распознаванием команд от четырех разных пассажиров одновременно, а также интеграцию с Huawei HiCar и CarLink.
Geely Galaxy A7: презентовали гибридный седан с запасом хода более 2100 км и ценой от $14,5 тыс.
Мультимедийная система имеет 15,4-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K. Перед водителем расположилась 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, а в более дорогих версиях еще доступен проекционный дисплей.
Доступны три стиля отделки салона: Snow White, Autumn Brown и Misty Grey. Панорамная крыша площадью 0,87 м².
Среди органов управления доступны физические вращающиеся регуляторы для климат-контроля и громкости. Также есть два беспроводных зарядных устройства мощностью 50 Вт каждый.
Все сиденья имеют кожаную отделку. Передние оборудованы подогревом, вентиляцией и массажной функцией. Задние спинки регулируются до 120° и складываются в пропорции 4/6, что позволяет увеличить объем багажника до 988 литров.
Galaxy A7 оснащается пакетом помощи водителю G-Pilot H3. Он включает автоматическую парковку, а также функцию автономного движения по трассе с навигацией. В топовых комплектациях установлена аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками.
В Китае Geely Galaxy A7 предлагают в пяти версиях с ценой в диапазоне $14500−18650. Авто уже доступно для предварительного заказа.
ВерсияЦенаБатарея (запас хода CLTC)HUDADAS (G-Pilot H3)Seat FeaturesFlyme Audio (динамики)
Base$145008,5 кВт•ч (70 км)НетBasic ADASРучной откид спинки, без массажа8−10
Mid (Trim 2)$153308,5 кВт•ч (70 км)НетPartial H3Подогрев передних сидений8−12
Mid+ (Trim 3)$1645018,4 кВт•ч (150 км)ОпциональноFull H3, APAПодогрев и вентиляция передних сидений12+
High (Trim 4)$1750018,4 кВт•ч (150 км)ДаFull NOA + APAМассаж, подогрев, вентиляция передних сидений16 динамиков Flyme Sound
Top$1865018,4 кВт•ч (150 км)ДаFull NOA + APAПолностью роскошные сиденья (со всеми функциями)16 динамиков Flyme Sound
По материалам:
ITC.ua
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