Geely и Volvo представили новый мощный семейный кроссовер (фото) — Finance.ua

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Geely и Volvo представили новый мощный семейный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Geely и Volvo представили новый мощный семейный кроссовер (фото)
Geely и Volvo представили новый мощный семейный кроссовер (фото), Фото: Lynk & Co
В Китае представили новый Lynk & Co 900. Большой семейный кроссовер поступит в продажу с марта.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер придет на смену Lynk&Co 09 и станет флагманом марки. Обе модели созданы с участием специалистов Volvo и построены на платформе SPA, используемой Volvo XC90.

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Впрочем, новичок будет несколько дешевле и крупнее шведского собрата.
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co

Размеры Lynk&Co 900:

  • длина — 5240 мм;
  • ширина — 1999 мм;
  • высота — 1810 мм;
  • колесная база — 3160 мм.
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Дизайн выдержан в новом стиле Geely Lynk&Co, в котором сочетаются плавные формы и грани. Кроссовер сохраняет фирменные высоко посаженные фары.
В салоне на передней панели установили узкий щиток приборов и огромный 30-дюймовый тачскрин, а также есть проекция на лобовое стекло. Отдельный монитор в потолке доступен задним пассажирам.
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Китайский кроссовер Lynk&Co 900 дебютировал в шестиместном исполнении. Для кресел второго и третьего ряда есть горизонтальная регулировка и переменный угол наклона спинки. Объем багажника с тремя рядами сидений составляет 300 л.
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
В отделке в топовой версии использованы кожа Nappa и замша. Оснащение включает в себя холодильник и систему полуавтономного движения.
Новый Lynk&Co 900 будет предлагаться в полноприводных плагин-гибридных версиях. Суммарная мощность модификации с 1,5-литровым бензиновым турбомотором составляет 720 л. с., а с 2,0-литровым — 735 и 855 л. с.
Фото: Lynk & Co
Фото: Lynk & Co
Самый мощный вариант стартует до 100 км/ч за 4 с, а максимальная скорость всех Lynk&Co 900 ограничена на 200 км/ч. Кроссовер получил адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску.
По материалам:
Фокус
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