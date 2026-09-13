Автогиганты готовят электромобили «нового поколения»: они смогут проехать более 1000 км Сегодня 05:04 — Технологии&Авто Первой такой моделью Stellantis станет большой внедорожник, Фото: Stellantis

Hyundai, Ford Motor Company и Stellantis планируют выпустить электромобили, дополнительно оснащенные бензиновыми двигателями. Такие модели призваны развеять опасения водителей по поводу запаса хода электрокаров.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Указывается, что электромобили с увеличенным запасом хода (EREV) имеют ДВС, выполняющий роль генератора для подзарядки аккумуляторной батареи. Это позволяет значительно увеличить запас хода автомобиля.

«Это просто отличное решение», — сказал руководитель отдела силовых установок в Stellantis Микки Блай.

В издании отметили, что концерн Stellantis в конце этого года или начале следующего года планирует представить EREV-внедорожник Jeep Grand Wagoneer, а за ним последует пикап Ram 1500 REV.

Эти модели смогут проехать более 1000 км на одном заряде благодаря бензиновым двигателям.

Компания Hyundai в конце августа объявила, что кроссовер Santa Fe следующего поколения, дебютирующий в 2027 году, также будет доступен в версии EREV. Похожую модель предложит и люксовый суббренд Genesis.