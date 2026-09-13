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Какие авто сложно и дорого ремонтировать

Технологии&Авто
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Ремонт авто
Ремонт авто, Фото: magnific
Сложность конструкции авто оказывает непосредственное влияние на итоговый чек после визита в автосервис. Даже надежные машины в случае мелкого обслуживания могут потребовать много времени из-за запеченных болтов или плохого доступа к деталям. Простота ремонта автомобилей зависит от продуманности узлов на этапе производства. Профильный сервис Motofocus. pl спросил 160 механиков со всей Польши, с какими машинами легче всего работать.
Об этом пишет Interia Motoryzacja.

Сложный сервис

Японские бренды Honda и Suzuki оказались на последних позициях рейтинга из-за ограниченного доступа к деталям и специфической компоновки. Мастера реже сталкиваются с этими машинами, что усложняет быструю диагностику.
Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz получает замечания о чрезмерно сложных электронных системах и высокой стоимости оригинальных компонентов.
Французские Peugeot и Citroen требуют особого инструмента и предлагают неинтуитивные технические решения. Частые изменения в узловых конструкциях заставляют мастеров тратить больше времени на простые операции.
Популярные машины Ford часто страдают от быстрой коррозии крепежных элементов и заклинивания тормозных суппортов.

Легкие модели

Абсолютными лидерами рейтинга по легкости обслуживания стали автомобили концерна VAG.
Модели Volkswagen, Skoda, Seat и Audi имеют отличную унификацию и доступность запчастей.
Огромная популяция этих машин делает их ремонт максимально быстрым и понятным любому мастеру.
Японская Toyota завоевала второе место благодаря продуманной конструкции и стабильному наличию деталей.
Потерянные позиции уверенно компенсирует Fiat, предлагающий очень простые технические решения. Также высокие оценки от специалистов получили корейские бренды Hyundai и Kia.
Рейтинг марок авто:
  1. VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat): 37%
  2. Toyota: 17,1%
  3. Fiat: 10,3%
  4. Hyundai/Kia: 8,2%
  5. BMW/MINI: 4,8%
  6. Opel: 4,1%
  7. Mercedes-Benz: 3,4%
  8. Peugeot/Citroen: 2,7%
  9. Ford: 2,4%
  10. Honda и Suzuki: 2,1%
По материалам:
Novyny.live
Авто
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