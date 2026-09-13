Какие авто сложно и дорого ремонтировать Сегодня 03:15 — Технологии&Авто Ремонт авто, Фото: magnific

Сложность конструкции авто оказывает непосредственное влияние на итоговый чек после визита в автосервис. Даже надежные машины в случае мелкого обслуживания могут потребовать много времени из-за запеченных болтов или плохого доступа к деталям. Простота ремонта автомобилей зависит от продуманности узлов на этапе производства. Профильный сервис Motofocus. pl спросил 160 механиков со всей Польши, с какими машинами легче всего работать.

Об этом пишет Interia Motoryzacja.

Сложный сервис

Японские бренды Honda и Suzuki оказались на последних позициях рейтинга из-за ограниченного доступа к деталям и специфической компоновки. Мастера реже сталкиваются с этими машинами, что усложняет быструю диагностику.

Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz получает замечания о чрезмерно сложных электронных системах и высокой стоимости оригинальных компонентов.

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Французские Peugeot и Citroen требуют особого инструмента и предлагают неинтуитивные технические решения. Частые изменения в узловых конструкциях заставляют мастеров тратить больше времени на простые операции.

Популярные машины Ford часто страдают от быстрой коррозии крепежных элементов и заклинивания тормозных суппортов.

Легкие модели

Абсолютными лидерами рейтинга по легкости обслуживания стали автомобили концерна VAG.

Модели Volkswagen, Skoda, Seat и Audi имеют отличную унификацию и доступность запчастей.

Огромная популяция этих машин делает их ремонт максимально быстрым и понятным любому мастеру.

Японская Toyota завоевала второе место благодаря продуманной конструкции и стабильному наличию деталей.

Потерянные позиции уверенно компенсирует Fiat, предлагающий очень простые технические решения. Также высокие оценки от специалистов получили корейские бренды Hyundai и Kia.

Рейтинг марок авто: