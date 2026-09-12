Названы лучшие подержанные автомобили последнего десятилетия Сегодня 23:22 — Технологии&Авто Volkswagen Golf

Volkswagen Golf назвали самым популярным подержанным автомобилем последнего десятилетия в Великобритании.

Такие результаты получила компания CarGurus после опроса 1000 водителей в возрасте от 27 лет.

Исследование охватило период с 2016 года и показало, какие модели больше всего нравились покупателям на вторичном рынке.

🚙 Каско — это спокойствие для вас и вашего кошелька. Переходите по ссылке , чтобы выбрать на Finance.ua самый выгодный вариант.

Второе место занял BMW X3, а третьим стал Audi Q3. В первую пятерку также вошли Audi A3 и Vauxhall Astra.

Далее разместились:

Kia Sportage,

Nissan Qashqai,

Toyota C-HR,

Audi Q5,

Honda Civic.

Самым популярным типом кузова оказался хэтчбек — его избрали 28% опрошенных. Среднеразмерные SUV получили 21%, а компактные кроссоверы — 15%.

Что важно при покупке подержанного авто

Главными критериями при выборе автомобиля британцы назвали надежность, дизайн и соотношение цены и качества.

При покупке подержанного авто наибольшее значение имеют надежность и затраты на эксплуатацию — их назвали важными соответственно 60% и 54% респондентов.

За последние десять лет заметно изменилось отношение водителей к автомобильным технологиям.

Наиболее полезными функциями считают камеру кругового обзора, которую выбрали 30% опрошенных, и системы помощи при парковке — 28%. Еще 25% отметили бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.

В то же время, жестовое управление и обновление автомобиля через интернет остаются малопопулярными.

Интересно, что 70% водителей стали больше внимания уделять безопасности, чем десять лет назад, а 66% теперь ожидают от подержанного автомобиля современных технологий.

При этом 61% респондентов больше задумываются об экологичности и более чистых двигателях.