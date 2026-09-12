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Названы лучшие подержанные автомобили последнего десятилетия

Технологии&Авто
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Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Volkswagen Golf назвали самым популярным подержанным автомобилем последнего десятилетия в Великобритании.
Такие результаты получила компания CarGurus после опроса 1000 водителей в возрасте от 27 лет.
Исследование охватило период с 2016 года и показало, какие модели больше всего нравились покупателям на вторичном рынке.
Второе место занял BMW X3, а третьим стал Audi Q3. В первую пятерку также вошли Audi A3 и Vauxhall Astra.
Далее разместились:
  • Kia Sportage,
  • Nissan Qashqai,
  • Toyota C-HR,
  • Audi Q5,
  • Honda Civic.
Самым популярным типом кузова оказался хэтчбек — его избрали 28% опрошенных. Среднеразмерные SUV получили 21%, а компактные кроссоверы — 15%.

Что важно при покупке подержанного авто

Главными критериями при выборе автомобиля британцы назвали надежность, дизайн и соотношение цены и качества.
При покупке подержанного авто наибольшее значение имеют надежность и затраты на эксплуатацию — их назвали важными соответственно 60% и 54% респондентов.
За последние десять лет заметно изменилось отношение водителей к автомобильным технологиям.
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Наиболее полезными функциями считают камеру кругового обзора, которую выбрали 30% опрошенных, и системы помощи при парковке — 28%. Еще 25% отметили бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.
В то же время, жестовое управление и обновление автомобиля через интернет остаются малопопулярными.
Интересно, что 70% водителей стали больше внимания уделять безопасности, чем десять лет назад, а 66% теперь ожидают от подержанного автомобиля современных технологий.
При этом 61% респондентов больше задумываются об экологичности и более чистых двигателях.
Исследование показывает, что, несмотря на появление новых технологий, покупатели подержанных авто все еще больше ценят простые вещи — надежность, практичность и разумные затраты.
По материалам:
uamotors
АвтоПодержанные авто
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