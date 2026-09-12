Спрос на электрокары снизился на 47%: какие модели покупают украинцы

Также в прошлом месяце было продано 160 коммерческих электромобилей, но только два из них были новыми.
Для сравнения, годом ранее из 175 проданных коммерческих BEV новыми были 24 авто.
В пятерку самых популярных новых электромобилей августа попали:
BYD Sea Lion 06 EV — 102 ед.;
ZEEKR 001 — 46 ед.;
ZEEKR 7X — 44 ед.;
MG4 EV — 36 ед.;
Toyota BZ4X — 33 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных электромобилей:
Tesla Model Y — 494 ед.;
Tesla Model 3 — 480 ед.;
Nissan Leaf — 454 ед.;
Chevrolet Bolt — 199 ед.;
Hyundai Ioniq 5 — 160 ед.
Ранее Finance.ua писал, что в первой половине 2026 года европейцы зарегистрировали 7,23 миллиона новых легковушек, и почти 70% из них имели электрифицированную силовую установку.
Больше всего электромобилей покупают в Германии и Великобритании, а по доле таких машин безоговорочно лидирует Норвегия. В то же время в Восточной Европе рынок электромобилей растет едва ли не быстрее остальных.