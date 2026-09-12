Спрос на электрокары снизился на 47%: какие модели покупают украинцы Сегодня 19:12 — Технологии&Авто Самые популярные электромобили августа, Фото: magnific

В Украине снижается спрос на электрокары. В августе украинцы приобрели более 4,2 тыс. электромобилей, что на 47% меньше, чем в августе прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие электромобили покупали украинцы

По данным аналитиков, большинство реализованных в августе электрокаров составляли легковушки — 4074 авто.

Из них 503 были новыми (на 73% меньше, чем в августе 2025 года), а еще 3571 авто — подержанными (-39%).

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Также в прошлом месяце было продано 160 коммерческих электромобилей, но только два из них были новыми.

Для сравнения, годом ранее из 175 проданных коммерческих BEV новыми были 24 авто.

В пятерку самых популярных новых электромобилей августа попали:

BYD Sea Lion 06 EV — 102 ед.;

ZEEKR 001 — 46 ед.;

ZEEKR 7X — 44 ед.;

MG4 EV — 36 ед.;

Toyota BZ4X — 33 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных электромобилей:

Tesla Model Y — 494 ед.;

Tesla Model 3 — 480 ед.;

Nissan Leaf — 454 ед.;

Chevrolet Bolt — 199 ед.;

Hyundai Ioniq 5 — 160 ед.

Ранее Finance.ua писал , что в первой половине 2026 года европейцы зарегистрировали 7,23 миллиона новых легковушек, и почти 70% из них имели электрифицированную силовую установку.