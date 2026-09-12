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Спрос на электрокары снизился на 47%: какие модели покупают украинцы

Технологии&Авто
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Самые популярные электромобили августа
Самые популярные электромобили августа, Фото: magnific
В Украине снижается спрос на электрокары. В августе украинцы приобрели более 4,2 тыс. электромобилей, что на 47% меньше, чем в августе прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Какие электромобили покупали украинцы

По данным аналитиков, большинство реализованных в августе электрокаров составляли легковушки — 4074 авто.
Из них 503 были новыми (на 73% меньше, чем в августе 2025 года), а еще 3571 авто — подержанными (-39%).
Также в прошлом месяце было продано 160 коммерческих электромобилей, но только два из них были новыми.
Для сравнения, годом ранее из 175 проданных коммерческих BEV новыми были 24 авто.
В пятерку самых популярных новых электромобилей августа попали:
  • BYD Sea Lion 06 EV — 102 ед.;
  • ZEEKR 001 — 46 ед.;
  • ZEEKR 7X — 44 ед.;
  • MG4 EV — 36 ед.;
  • Toyota BZ4X — 33 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных электромобилей:
  • Tesla Model Y — 494 ед.;
  • Tesla Model 3 — 480 ед.;
  • Nissan Leaf — 454 ед.;
  • Chevrolet Bolt — 199 ед.;
  • Hyundai Ioniq 5 — 160 ед.
Ранее Finance.ua писал, что в первой половине 2026 года европейцы зарегистрировали 7,23 миллиона новых легковушек, и почти 70% из них имели электрифицированную силовую установку.
Больше всего электромобилей покупают в Германии и Великобритании, а по доле таких машин безоговорочно лидирует Норвегия. В то же время в Восточной Европе рынок электромобилей растет едва ли не быстрее остальных.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопромЭлектромобили
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