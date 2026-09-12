Названы 4 самые надежные модели авто, которые могут прослужить более десяти лет (фото) Сегодня 04:17 — Технологии&Авто Не придется менять 10 лет: названы 4 самые надежные модели авто 2026, Фото: magnific

Эксперты назвали четыре модели автомобилей 2026 года, которые отличаются надежностью и могут прослужить минимум десятилетие. В список вошли Honda CR-V, Toyota Sienna, Hyundai Elantra Hybrid и Lexus LS.

Об этом сообщило издание GOBankingRates, ссылаясь на мнения автомобильных экспертов.

Специалисты советуют при выборе нового авто обращать внимание на модели, построенные на проверенных платформах с надежными основными компонентами, в том числе силовыми установками.

🚙 Каско — это спокойствие для вас и вашего кошелька. Переходите по ссылке , чтобы выбрать на Finance.ua самый выгодный вариант.

Эксперт Turn5 Inc. Джастин Дуган отметил, что зрелые платформы имеют преимущество перед совершенно новыми конструкциями.

По его словам, производители годами совершенствовали такие платформы, поэтому их силовые установки обычно более надежны и реже требуют ремонта.

Honda CR-V

Honda CR-V эксперты назвали одним из удачных вариантов для долгой эксплуатации. Автомобильный аналитик CarEdge Джастин Фишер также рекомендовал Honda Accord, CR-V и Civic, назвав их выгодными моделями, способными преодолевать большие расстояния.

Honda CR-V

Эксперт автомобильной отрасли Мелани Муссон отдельно выделила CR-V. Она отметила, что автомобиль подходит для разных нужд: он достаточно просторный для небольшой семьи, но вместе с тем компактный и маневренный.

Также модель оснащена комплексом систем безопасности Honda Sensing.

Toyota Sienna

Toyota Sienna также попала в список моделей, которые могут служить более десяти лет. Джастин Фишер назвал Toyota лидером по надежности, хотя отметил, что из-за роста репутации бренда цены на многие модели в 2026 году повысились.

Toyota Sienna

Мелани Муссон рекомендует Sienna тем, кому нужно пространство большого внедорожника, но в то же время комфорт и экономичность автомобиля.

По ее словам, при регулярном техническом обслуживании автомобили Toyota обычно служат значительно дольше десяти лет.

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid также считается надежным вариантом среди автомобилей 2026 года.

По словам вице-президента по развитию бизнеса ACV Auctions Рэнди Бароне, Hyundai и Kia в последние годы заметно улучшили долговечность своих машин.

Hyundai Elantra Hybrid

«В последние годы Hyundai и Kia заметно прибавили в долговечности, и мы видим, что больше таких автомобилей хорошо работают после отметки в 100 тысяч миль», — отметил Бароне.

Elantra Hybrid также получила высокий балл за надежность Consumer Reports.

Lexus LS

Четвертой моделью стал Lexus LS. Джастин Дуган советует тем, кто хочет автомобиль с длительным сроком службы, выбирать бренды, имеющие меньше проблем в расчете на 100 автомобилей.

Lexus LS

По данным исследования JD Power за 2025 год, Lexus третий год подряд занял первое место по общей надежности автомобилей. Рэнди Барон отметил, что сочетание инженерных решений, надежности и стоимости владения выводит Lexus в число лидеров по долговечности.