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Toyota отложила запуск электрического Highlander

Технологии&Авто
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Toyota Highlander EV
Toyota Highlander EV
Toyota отложила запуск своего будущего Highlander EV. Производство должно было начаться где-то в 2026 году, но теперь может начаться в начале 2027 года.
Об этом пишет Motor1.com.

Почему Toyota отложила запуск электрического Highlander

Будущему электромобилю Toyota Highlander EV требуется еще немного доработки, прежде чем он будет готов к выходу на рынок.
Запуск трехрядного кроссовера (SUV) Toyota был запланирован на середину 2026 года.
Теперь, похоже, потенциальным покупателям придется ждать до середины или даже конца 2027 года, чтобы получить его.
Согласно отчету Nikkei Asia, Toyota необходимо отложить запуск всего на четыре месяца, а возможно, и на 12 месяцев. Эта существенная задержка связана с финальной тестировкой и доработкой, поскольку Toyota не хочет выпускать недоработанный продукт.
Toyota Highlander EV
Toyota Highlander EV

Долгосрочная стратегия развития электромобилей

Toyota не была очевидным лидером в сегменте электромобилей. Японский автопроизводитель постепенно добавлял электромобили в свой модельный ряд, предпочитая гибридный подход к своим силовым установкам.
Тем не менее, Highlander EV и другие модели показывают, что Toyota постепенно осваивает полностью электрический сегмент.
Highlander EV должно стать одним из самых привлекательных предложений компании в этом сегменте.
Это трехрядный электромобиль-кроссовер с узнаваемым и привлекательным названием.
Базовая переднеприводная модель должна обеспечить запас хода не менее 287 миль (около 462 километров), а улучшенная версия с более емким аккумуляторным блоком — более 320 миль (около 515 километров).
По материалам:
УНН
АвтоЭлектромобили
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