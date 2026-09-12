Toyota отложила запуск электрического Highlander 12.09.2026, 01:19 — Технологии&Авто Toyota Highlander EV

Toyota отложила запуск своего будущего Highlander EV. Производство должно было начаться где-то в 2026 году, но теперь может начаться в начале 2027 года.

Об этом пишет Motor1.com.

Почему Toyota отложила запуск электрического Highlander

Будущему электромобилю Toyota Highlander EV требуется еще немного доработки, прежде чем он будет готов к выходу на рынок.

Запуск трехрядного кроссовера (SUV) Toyota был запланирован на середину 2026 года.

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Теперь, похоже, потенциальным покупателям придется ждать до середины или даже конца 2027 года, чтобы получить его.

Согласно отчету Nikkei Asia, Toyota необходимо отложить запуск всего на четыре месяца, а возможно, и на 12 месяцев. Эта существенная задержка связана с финальной тестировкой и доработкой, поскольку Toyota не хочет выпускать недоработанный продукт.

Toyota Highlander EV

Долгосрочная стратегия развития электромобилей

Toyota не была очевидным лидером в сегменте электромобилей. Японский автопроизводитель постепенно добавлял электромобили в свой модельный ряд, предпочитая гибридный подход к своим силовым установкам.

Тем не менее, Highlander EV и другие модели показывают, что Toyota постепенно осваивает полностью электрический сегмент.

Highlander EV должно стать одним из самых привлекательных предложений компании в этом сегменте.

Это трехрядный электромобиль-кроссовер с узнаваемым и привлекательным названием.