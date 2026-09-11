OpenAI готова замедлить разработку самых мощных моделей ИИ вместе с конкурентами — Bloomberg Сегодня 22:19 — Технологии&Авто Сэм Альтман

OpenAI рассматривает возможность ограничить темпы разработки мощнейших моделей искусственного интеллекта, если к инициативе присоединятся другие ведущие лаборатории.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытой встречи компании.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман обсудил такую ​​возможность с сотрудниками во время общего собрания на этой неделе. По его словам, компания потенциально готова замедлить разработку передового ИИ совместно с несколькими другими лабораториями.

В то же время, Альтман признал, что не все конкуренты могут согласиться на ограничения. Bloomberg не сообщает о конкретных переговорах, договоренностях или сроках возможного замедления, поэтому речь идет только о позиции руководства OpenAI.

OpenAI уже замедляла обучение моделей

Заявление касается более широкой координации между разработчиками, а не новой односторонней остановки проектов OpenAI. В августе компания уже замедлила часть обучения мощнейшим моделям и перенаправила исследователей и вычислительные ресурсы на усиление безопасности.