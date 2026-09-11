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OpenAI готова замедлить разработку самых мощных моделей ИИ вместе с конкурентами — Bloomberg

Технологии&Авто
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Сэм Альтман
Сэм Альтман
OpenAI рассматривает возможность ограничить темпы разработки мощнейших моделей искусственного интеллекта, если к инициативе присоединятся другие ведущие лаборатории.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытой встречи компании.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман обсудил такую ​​возможность с сотрудниками во время общего собрания на этой неделе. По его словам, компания потенциально готова замедлить разработку передового ИИ совместно с несколькими другими лабораториями.
В то же время, Альтман признал, что не все конкуренты могут согласиться на ограничения. Bloomberg не сообщает о конкретных переговорах, договоренностях или сроках возможного замедления, поэтому речь идет только о позиции руководства OpenAI.

OpenAI уже замедляла обучение моделей

Заявление касается более широкой координации между разработчиками, а не новой односторонней остановки проектов OpenAI. В августе компания уже замедлила часть обучения мощнейшим моделям и перенаправила исследователей и вычислительные ресурсы на усиление безопасности.
Отдельно OpenAI выступила за согласованные международные правила оценки возможностей и рисков ИИ. Компания допускает, что такие правила должны определять, когда разработку моделей следует замедлять или полностью останавливать.
По материалам:
mezha.media
OpenAIИИ
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