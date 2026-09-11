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Китай объявил масштабную автостратегию до 2030 года

Технологии&Авто
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Правительство Китая обнародовало новый пятилетний план развития автопрома, определяющий стратегические ориентиры до 2030 года.
Страна стремится достичь показателя, при котором 70% новых легковых автомобилей составят электромобили или гибриды.
Об этом пишет Bloomberg.
Особое внимание Пекин уделяет коммерческому транспорту: к концу десятилетия 40% продаж новых грузовиков и автобусов должны быть электрическими.
В то же время власти рассчитывают вывести национальных автопроизводителей в мировую элиту, где они будут играть ключевую роль в формировании глобальных отраслевых стандартов.
Предыдущий план 2021 года предусматривал достижение 20% продаж экологичных авто к 2025 году, однако Китай значительно превысил этот показатель, зафиксировав в прошлом году 54%.
Эксперты прогнозируют, что цель в 70% будет достигнута досрочно на фоне роста цен на бензин, из-за чего уже в августе доля таких машин достигла 65%.
Несмотря на стремительный рост, внутренний рынок сталкивается с серьезными трудностями: за восемь месяцев продажи упали на 21%, а затяжная ценовая война нанесла удар по прибылям предприятий и стандартам качества.
Для преодоления кризисных явлений правительство планирует углубить реформы, стимулировать слияние компаний и выход с рынка неэффективных игроков для ликвидации избыточных мощностей.
Помимо массового внедрения систем автономного вождения пятилетка сосредоточена на развитии передовых технологий.
В частности, речь идет о разработке новых стандартов для твердотельных аккумуляторов и совершенствовании процессов переработки и повторном извлечении стратегически важных металлов, таких как литий, кобальт и никель.
По материалам:
Finance.ua
Китай
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