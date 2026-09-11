Сколько лет может прослужить iPhone — сроки эксплуатации Сегодня 03:17 — Технологии&Авто Apple iPhone 14 Pro Black

Выход нового iPhone не означает, что пора менять предыдущий. Один владелец обновляет смартфон каждый год, а другой пользуется им пять, семь лет и дольше. Оба подхода вполне возможны — все зависит от состояния конкретного устройства и потребностей его владельца.

На срок использования влияют, прежде всего, аккумулятор, скорость работы, поддержка новых версий iOS и общее состояние смартфона. Если iPhone нормально выполняет необходимые задачи, покупать новую модель только из-за ее выхода нет необходимости.

1 год: максимум новых возможностей

Ежегодная замена подойдет тем, кто хочет постоянно пользоваться новейшей моделью. За один год смартфон обычно не успевает существенно износиться, аккумулятор остается в хорошем состоянии, а риск серьезных неисправностей небольшой.

Среди преимуществ такого подхода:

доступ к новейшим функциям и технологиям;

отсутствие проблем с изношенным аккумулятором;

возможность продать смартфон, пока он еще относительно новый;

быстрое получение улучшений камеры, экрана или производительности.

Главный недостаток — расходы. Даже после продажи предыдущего iPhone каждый год нужно доплачивать за новый. При этом разница между двумя соседними поколениями может быть не слишком заметна во время повседневного использования.

3 года: оптимальный момент для обновления

Три года можно считать удобным сроком использования iPhone. За это время смартфон обычно сохраняет хорошую производительность и поддерживает текущие версии iOS. Состояние аккумулятора зависит от количества циклов зарядки, температуры и нагрузки, но его замена требуется не в любом случае.

После трех лет разница с новыми поколениями становится заметнее. Обновляются камеры, процессоры и дисплеи, а некоторые новые функции могут быть недоступны на старых моделях.

В то же время, три года — вовсе не обязательный предел для замены. Если iPhone работает нормально и справляется со всеми необходимыми задачами, им можно пользоваться и дальше.

5−6 лет: смартфон еще может быть актуален

Пять-шесть лет для одного смартфона — уже значительный срок. Однако даже в этом возрасте iPhone может нормально работать и выполнять повседневные задачи. Продолжительная поддержка iOS позволяет дольше пользоваться актуальными приложениями и получать обновления безопасности.

В то же время аккумулятор обычно заметно изнашивается. Если автономности недостаточно, замена батареи может продлить комфортное использование смартфона еще на несколько лет.

Основные ограничения касаются новых функций. Часть возможностей требует более современного процессора, камер или других компонентов, поэтому на старых моделях они могут быть недоступны.

Мечтаете о больших возможностях? С кредитной картой всегда можно позволить себе больше. Множество вариантов в нашем каталоге. 💳

Для звонков, общения, браузера, просмотра видео и большинства приложений производительности все еще может хватать. Потому через пять-шесть лет причиной замены часто становится не неисправность смартфона, а желание получить новые возможности.

7−10 лет: когда важны только основные функции

Семь-десять лет — срок для тех, кто не хочет менять исправный смартфон только ради новой модели. В таком возрасте главным становится то, может ли устройство нормально выполнять основные задачи.

Длительное использование имеет несколько преимуществ:

расходы на смартфон распределяются на многие годы; не нужно часто тратить деньги на новую технику; не приходится следить за каждым обновлением модельного ряда; появляется меньше электронных отходов.

В то же время с возрастом ограничений становится больше. Старый iPhone может медленнее работать с современными приложениями, перестать поддерживать новые версии iOS, а аккумулятор может требовать очередной замены. Некоторые программы также могут перестать работать на устаревшей системе.