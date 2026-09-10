США обвинили DeepSeek, Alibaba и еще четыре компании в копировании американских ИИ-моделей

Американские спецслужбы обвинили шесть китайских ИИ-компаний, в том числе DeepSeek и Alibaba, в копировании данных с американских моделей для обучения своих систем. По утверждению NSA, FBI и CISA, компании используют для этого метод дистилляции как минимум с 2024 года.
Разработчик может использовать более мощную модель для обучения меньшей и более дешевой. Претензии американских ведомств касаются использования чужих моделей без разрешения и в обход установленных держателями ограничений.
Американские ведомства заявили, что DeepSeek, разработчик Kimi Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun и Z. AI использовали американские ИИ-модели для усовершенствования собственных систем.
По версии спецслужб китайские компании проводили дистилляцию «в промышленных масштабах», в частности для улучшения способности своих моделей решать математические задачи и анализировать программный код.
Bloomberg пишет, что компании использовали разные способы доступа к американским моделям, чтобы обходить ограничения их разработчиков. Американские ведомства предполагают, что такая деятельность могла происходить с ведома китайских властей.
Как на обвинение реагирует Китай
Посольство Китая в США отрицало обвинения. Его спикер Лю Чан назвал их «преднамеренной атакой на развитие и прогресс Китая в индустрии ИИ».
По его словам, Китай выступает против политизации торговых и технологических вопросов и считает, что подобные действия могут сдерживать глобальное развитие искусственного интеллекта.
Сами компании на запросы не ответили.
Что говорят американцы
NSA, FBI и CISA призвали американских разработчиков ИИ принять меры по противодействию несанкционированной дистилляции.
В частности, компаниям рекомендовали менять ответы моделей в случае обнаружения подозрительных запросов и обмениваться информацией о кампаниях по массовой дистилляции.
В июне Anthropic заявила, что Alibaba якобы использовала тысячи фальшивых аккаунтов для масштабного доступа к Claude.
Администрация Дональда Трампа ранее заявляла о намерении усилить противодействие такой практике. В Конгрессе США также рассматривают санкции против китайских компаний, признанных причастными к незаконному копированию технологий американских разработчиков.