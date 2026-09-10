США обвинили DeepSeek, Alibaba и еще четыре компании в копировании американских ИИ-моделей Сегодня 23:46 — Технологии&Авто Американские ведомства заявили, что DeepSeek, разработчик Kimi Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun и Z.AI использовали американские ИИ-модели для усовершенствования собственных систем.

Американские спецслужбы обвинили шесть китайских ИИ-компаний, в том числе DeepSeek и Alibaba, в копировании данных с американских моделей для обучения своих систем. По утверждению NSA, FBI и CISA, компании используют для этого метод дистилляции как минимум с 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Разработчик может использовать более мощную модель для обучения меньшей и более дешевой. Претензии американских ведомств касаются использования чужих моделей без разрешения и в обход установленных держателями ограничений.

Американские ведомства заявили, что DeepSeek, разработчик Kimi Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun и Z. AI использовали американские ИИ-модели для усовершенствования собственных систем.

По версии спецслужб китайские компании проводили дистилляцию «в промышленных масштабах», в частности для улучшения способности своих моделей решать математические задачи и анализировать программный код.

Bloomberg пишет, что компании использовали разные способы доступа к американским моделям, чтобы обходить ограничения их разработчиков. Американские ведомства предполагают, что такая деятельность могла происходить с ведома китайских властей.

Как на обвинение реагирует Китай

Посольство Китая в США отрицало обвинения. Его спикер Лю Чан назвал их «преднамеренной атакой на развитие и прогресс Китая в индустрии ИИ».

По его словам, Китай выступает против политизации торговых и технологических вопросов и считает, что подобные действия могут сдерживать глобальное развитие искусственного интеллекта.

Сами компании на запросы не ответили.

Что говорят американцы

NSA, FBI и CISA призвали американских разработчиков ИИ принять меры по противодействию несанкционированной дистилляции.

В частности, компаниям рекомендовали менять ответы моделей в случае обнаружения подозрительных запросов и обмениваться информацией о кампаниях по массовой дистилляции.

В июне Anthropic заявила , что Alibaba якобы использовала тысячи фальшивых аккаунтов для масштабного доступа к Claude.