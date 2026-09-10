В Одессе начали тестировать 5G

В Одессе официально стартовало пилотное тестирование мобильной связи пятого поколения 5G. Технологию одновременно опробуют операторы Киевстар, lifecell и Vodafone. В тестовых зонах скорость передачи данных может превышать 1 Гбит/с.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
В Украине работают 340 базовых станций 5G
Сегодня в Украине уже работает 340 базовых станций 5G. Возможности сверхскоростного интернета уже оценили более 3,8 миллионов уникальных абонентов. В ходе испытаний скорость передачи данных достигает более 1 Гбит/с, а средние показатели держатся на уровне 600−700 Мбит/с.
Новый стандарт гарантирует стабильное соединение даже там, где одновременно собираются тысячи людей. В то же время, это помогает операторам эффективно разгрузить имеющиеся 4G-сети.
В ходе тестирования максимальная скорость передачи данных в 5G-сети Киевстар превысила 2,4 Гбит/с. После открытия доступа для всех пользователей и с ростом количества подключений средняя скорость в тестовой 5G-сети составляет 600−800 Мбит/с, а максимальная достигает 2 Гбит/с.
В тестовых зонах Киевстар использует архитектуру 5G NSA (Non-Standalone) в диапазоне 3500 МГц.
Для тестирования 5G достаточно иметь смартфон с поддержкой технологии, актуальную версию программного обеспечения, SIM-карту USIM (такой же тип, который используется для 4G) и находиться в зоне тестового покрытия. Тарификация производится в соответствии с условиями действующего тарифа.
В настоящее время среднее дневное потребление трафика 5G-абонентами lifecell составляет 10ТБ, а максимальная скорость передачи данных достигает 1,5 Гбит/с.
5G-покрытие в Одессе доступно в ряде наиболее посещаемых локаций, в частности в центре (в частности части улиц Садовой, Преображенской, Гоголя, Гаванной, Дерибасовской, Греческой, Европейской, Ришельевской, Итальянской, Ланжероновской, Нины Строкатой, Леха Качиньского, переулке Футуристов и т. п.), в районе Аркадии и в зале ожидания на Одесском вокзале.
Тестовая сеть 5G в Одессе, как и в других городах, работает в стандарте NSA (Non-Standalone), то есть 5G-радиочасть работает вместе с существующей 4G-инфраструктурой, которая управляет обменом данных между абонентским устройством и сетью. Новая технология обеспечивает пиковые скорости более 1 Гбит/с, до десяти раз выше средней скорости передачи данных по сравнению с LTE и расширяет возможности использования современных цифровых сервисов.
Наличие 5G-сигнала может зависеть также от локации и плотности застройки, а доступ к сети нового поколения может быть ограничен внутри помещений.
Vodafone
Vodafone также приступил к открытому тестированию сети 5G в Одессе. География покрытия охватывает центральную часть города, в частности, Приморский бульвар, Коблевскую, Соборную площадь, Дерибасовскую, Греческую площадь, Старосенную, Привокзальную площадь и Куликово поле.
Дополнительно подключать услугу не требуется. Трафик в 5G тарифицируется так же, как в 4G, согласно действующему тарифу. Если SIM-карта работает в 4G, она поддержит и 5G — понадобится только совместимый смартфон с включенным 5G в настройках.
Проверить, готовы ли к 5G и SIM-карта, и смартфон, можно командой *222#.
Как самостоятельно подключить 5G
Около 30% смартфонов украинцев уже поддерживают новый стандарт связи. Обычно гаджет автоматически подхватывает сигнал, если вы находитесь в зоне покрытия. Однако если отметка 5G на экране не появилась, попробуйте выполнить несколько простых шагов.
Проверьте настройки: в разделе «Сотовые данные» или «Мобильная сеть» убедитесь, что модуль 5G включен.
Обновите систему: установите новую версию программного обеспечения.
Выключите режим энергосбережения: телефон часто блокирует энергозатратные функции, чтобы сохранить заряд батареи.
Перезагрузите сеть: включите и через несколько секунд выключите режим «В самолете».
Перезагрузите смартфон: это поможет устройству заново зарегистрироваться на базовой станции.