В Одессе начали тестировать 5G Сегодня 13:10 — Технологии&Авто Около 30% смартфонов украинцев уже поддерживают новый стандарт связи

В Одессе официально стартовало пилотное тестирование мобильной связи пятого поколения 5G. Технологию одновременно опробуют операторы Киевстар, lifecell и Vodafone. В тестовых зонах скорость передачи данных может превышать 1 Гбит/с.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

В Украине работают 340 базовых станций 5G

Сегодня в Украине уже работает 340 базовых станций 5G. Возможности сверхскоростного интернета уже оценили более 3,8 миллионов уникальных абонентов. В ходе испытаний скорость передачи данных достигает более 1 Гбит/с, а средние показатели держатся на уровне 600−700 Мбит/с.

Новый стандарт гарантирует стабильное соединение даже там, где одновременно собираются тысячи людей. В то же время, это помогает операторам эффективно разгрузить имеющиеся 4G-сети.

Киевстар

Киевстар приступил к тестированию технологии 5G в Одессе. Город стал пятой локацией пилотного проекта оператора после Киева, Львова, Харькова и Бородянки.

5G-покрытие охватывает исторический центр города, Приморский бульвар, Потемкинская лестница и прилегающая территория.

Сегодня 5G от Киевстар дополняет LTE там, где есть потребность в разгрузке LTE-сети в дополнительной емкости, скорости передачи данных и возможности одновременной работы большого количества устройств.

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В ходе тестирования максимальная скорость передачи данных в 5G-сети Киевстар превысила 2,4 Гбит/с. После открытия доступа для всех пользователей и с ростом количества подключений средняя скорость в тестовой 5G-сети составляет 600−800 Мбит/с, а максимальная достигает 2 Гбит/с.

В тестовых зонах Киевстар использует архитектуру 5G NSA (Non-Standalone) в диапазоне 3500 МГц.

Для тестирования 5G достаточно иметь смартфон с поддержкой технологии, актуальную версию программного обеспечения, SIM-карту USIM (такой же тип, который используется для 4G) и находиться в зоне тестового покрытия. Тарификация производится в соответствии с условиями действующего тарифа.

lifecell

Оператор lifecell приступил к пилотному тестированию 5G в Одессе на частотах 3500 МГц. Новая технология доступна всем абонентам без дополнительной оплаты.

В настоящее время среднее дневное потребление трафика 5G-абонентами lifecell составляет 10ТБ, а максимальная скорость передачи данных достигает 1,5 Гбит/с.

5G-покрытие в Одессе доступно в ряде наиболее посещаемых локаций, в частности в центре (в частности части улиц Садовой, Преображенской, Гоголя, Гаванной, Дерибасовской, Греческой, Европейской, Ришельевской, Итальянской, Ланжероновской, Нины Строкатой, Леха Качиньского, переулке Футуристов и т. п. ), в районе Аркадии и в зале ожидания на Одесском вокзале.

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Тестовая сеть 5G в Одессе, как и в других городах, работает в стандарте NSA (Non-Standalone), то есть 5G-радиочасть работает вместе с существующей 4G-инфраструктурой, которая управляет обменом данных между абонентским устройством и сетью. Новая технология обеспечивает пиковые скорости более 1 Гбит/с, до десяти раз выше средней скорости передачи данных по сравнению с LTE и расширяет возможности использования современных цифровых сервисов.

Наличие 5G-сигнала может зависеть также от локации и плотности застройки, а доступ к сети нового поколения может быть ограничен внутри помещений.

Vodafone

Vodafone также приступил к открытому тестированию сети 5G в Одессе. География покрытия охватывает центральную часть города, в частности, Приморский бульвар, Коблевскую, Соборную площадь, Дерибасовскую, Греческую площадь, Старосенную, Привокзальную площадь и Куликово поле.

Дополнительно подключать услугу не требуется. Трафик в 5G тарифицируется так же, как в 4G, согласно действующему тарифу. Если SIM-карта работает в 4G, она поддержит и 5G — понадобится только совместимый смартфон с включенным 5G в настройках.

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Проверить, готовы ли к 5G и SIM-карта, и смартфон, можно командой *222#.

Как самостоятельно подключить 5G

Около 30% смартфонов украинцев уже поддерживают новый стандарт связи. Обычно гаджет автоматически подхватывает сигнал, если вы находитесь в зоне покрытия. Однако если отметка 5G на экране не появилась, попробуйте выполнить несколько простых шагов.