Vodafone меняет условия некоторых тарифов

С 14 января 2026 года Vodafone обновляет условия тарифов линейки FLEXX. Изменения касаются тарифов FLEXX GO и FLEXX TOP.

Об обновлении сообщила пресс-служба компании.

Новые цены для абонентов

Для абонентов, впервые приобретающих стартовый пакет Vodafone с 14 января 2026 года, будут действовать следующие цены:

стоимость тарифа FLEXX GO будет составлять 420 грн за 4 недели;

FLEXX TOP 550 грн за 4 недели.

Для абонентов, переходящих в сеть Vodafone со своим номером, установлены более низкие тарифы:

FLEXX GO будет стоить 280 грн за 4 недели;

FLEXX TOP 350 грн за 4 недели.

Также меняются условия использования тарифов в роуминге. В тарифе FLEXX GO предусмотрено 15 ГБ Интернета, в тарифе FLEXX TOP 20 ГБ Интернета в роуминге.

Все текущие абоненты тарифов получат индивидуальное SMS с обновленными условиями. Подробная информация также будет доступна на страницах соответствующих тарифов.

Переходный период

Для клиентов с новым номером, совершивших первый звонок в тарифе в период с 02.07.2025 по 13.01.2026, стоимость подключения следующих 6 пакетов останется без изменений. Для тарифа FLEXX GO она будет составлять 320 грн за 4 недели, для FLEXX TOP 500 грн за 4 недели.

Для абонентов, перешедших в Vodafone со своим номером, текущую стоимость тарифов зафиксировали на 1 год. Стоимость тарифа FLEXX GO для них будет составлять 200 грн. за 4 недели, FLEXX TOP 350 грн. за 4 недели.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Vodafone писал , что пользователям предоставляется бесплатный пакет услуг в роуминге в 27 странах Европы — при обычной украинской абонплате.

Обновленная услуга «Доступный роуминг» теперь включает 10 ГБ интернета, 300 минут:

250 выходных на украинские номера Vodafone;

50 минут — на других украинских операторов, звонки в стране пребывания, а также входящие звонки из любой сети.



В пакет также входит 100 SMS.

