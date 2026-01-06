Vodafone меняет условия некоторых тарифов
С 14 января 2026 года Vodafone обновляет условия тарифов линейки FLEXX. Изменения касаются тарифов FLEXX GO и FLEXX TOP.
Об обновлении сообщила пресс-служба компании.
Новые цены для абонентов
Для абонентов, впервые приобретающих стартовый пакет Vodafone с 14 января 2026 года, будут действовать следующие цены:
- стоимость тарифа FLEXX GO будет составлять 420 грн за 4 недели;
- FLEXX TOP 550 грн за 4 недели.
Для абонентов, переходящих в сеть Vodafone со своим номером, установлены более низкие тарифы:
- FLEXX GO будет стоить 280 грн за 4 недели;
- FLEXX TOP 350 грн за 4 недели.
Также меняются условия использования тарифов в роуминге. В тарифе FLEXX GO предусмотрено 15 ГБ Интернета, в тарифе FLEXX TOP 20 ГБ Интернета в роуминге.
Все текущие абоненты тарифов получат индивидуальное SMS с обновленными условиями. Подробная информация также будет доступна на страницах соответствующих тарифов.
Переходный период
Для клиентов с новым номером, совершивших первый звонок в тарифе в период с 02.07.2025 по 13.01.2026, стоимость подключения следующих 6 пакетов останется без изменений. Для тарифа FLEXX GO она будет составлять 320 грн за 4 недели, для FLEXX TOP 500 грн за 4 недели.
Для абонентов, перешедших в Vodafone со своим номером, текущую стоимость тарифов зафиксировали на 1 год. Стоимость тарифа FLEXX GO для них будет составлять 200 грн. за 4 недели, FLEXX TOP 350 грн. за 4 недели.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Vodafone писал, что пользователям предоставляется бесплатный пакет услуг в роуминге в 27 странах Европы — при обычной украинской абонплате.
Обновленная услуга «Доступный роуминг» теперь включает 10 ГБ интернета, 300 минут:
- 250 выходных на украинские номера Vodafone;
- 50 минут — на других украинских операторов, звонки в стране пребывания, а также входящие звонки из любой сети.
В пакет также входит 100 SMS.
Поделиться новостью
Также по теме
Vodafone меняет условия некоторых тарифов
Каким был ІТ-рынок в 2025 году для junior-специалистов — исследование (инфографика)
НДС на электромобиле вернулся: что будет дальше
Сколько компаний в Британии принадлежат украинцам и чем они занимаются — данные YouControl
С 2026 года участники боевых действий могут получить налоговую скидку за аренду жилья
Какие средства на счетах не могут арестовать — перечень