Женщинам нужно на 20% больше времени, чтобы накопить на квартиру Сегодня 21:05 — Личные финансы

Наибольший разрыв в сфере сервиса и продаж

Чтобы накопить на собственное жилье, женщинам нужно гораздо больше времени, чем мужчинам. В Киеве для покупки однокомнатной квартиры женщинам нужно отложить примерно на 25 месячных зарплат больше, чем мужчинам.

Work.ua. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ЛУН

Разница в зарплатах

По данным Work.ua, медианные зарплатные ожидания женщин составляют около 24 тыс. грн, в то время как у мужчин — около 30 тыс. грн. Разница составляет примерно 20%.

Из-за этого разрыва женщинам приходится накапливать на жилье дольше. К примеру, в Киеве для покупки однокомнатной квартиры женщинам нужно отложить примерно на 25 месячных зарплат больше, чем мужчинам.

Сколько лет нужно откладывать всю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру в Киеве

Если откладывать всего 25% дохода, разница во времени накопления составляет около 102 месяцев или примерно 8,5 года.

В некоторых городах разница во времени накопления еще больше

Наибольшая разница между мужчинами и женщинами во время накопления квартиры наблюдается в нескольких городах Украины.

В частности:

в Ровно женщинам нужно накапливать на квартиру на 42 месяца (3,5 года) дольше, если откладывать всю зарплату;

если откладывать только 25% дохода, разница растет до 166 месяцев — почти 14 лет.

Читайте также Реально ли купить квартиру на украинскиме зарплаты

Подобная ситуация наблюдается и в других городах:

в Виннице — на 143 месяца (почти 12 лет) дольше;

в Черкассах — на 131 месяц (почти 11 лет) дольше, если откладывать четверть дохода.

Наибольший разрыв в сфере сервиса и продаж

В Киеве среди 10 популярнейших профессий наибольший разрыв во времени накопления на квартиру наблюдается в сфере сервиса и продаж.

Например:

повар — если считать полными доходами, мужчинам нужно около 77 зарплат (6,4 года дохода), женщинам — 102 зарплаты (8,5 года). То есть женщинам нужно отложить примерно на 25 зарплат больше;

менеджер по продаже — ситуация похожая: женщинам нужно примерно на 25 зарплат больше, чем мужчинам;



кассир — женщинам нужно накопить примерно на 21 зарплату больше, чем мужчинам.



Если же откладывать только 25% дохода, разница во времени накопления становится значительно больше. Например, в тех же профессиях она может превышать 6−8 лет.

В некоторых профессиях разница минимальная

В некоторых профессиях гендерный разрыв почти отсутствует или даже незначительно в интересах женщин. Впрочем, такие случаи единичны, и разница здесь значительно меньше, чем в профессиях, где женщинам приходится копить на жилье дольше.

Например:

бухгалтер — женщины накапливают на квартиру быстрее: примерно 7,3 года против 8,5 года у мужчин, то есть на 1,2 года быстрее;

водитель — время накопления одинаковое для мужчин и женщин — около 6,4 года;



комплектовщик — женщинам нужно около 9,5 лет, мужчинам 8,5 лет, то есть женщинам примерно на 1 год дольше.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.