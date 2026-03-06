В каких отраслях зарплаты растут быстрее всего — данные НБУ
В январе-феврале 2026 года в Украине сохранялась тенденция роста предложения труда, однако в некоторых отраслях дефицит работников оставался существенным. В то же время рост государственных расходов на оплату труда и пенсий поддерживал рост зарплат.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за март 2026 года.
Дефицит работников
По данным платформы Work.ua, тенденции, сформировавшиеся на рынке труда в 2025 году, продолжились и в начале этого года. В феврале предложение труда росло значительно быстрее, чем спрос: количество новых резюме увеличилось на 30% в годовом измерении, тогда как количество вакансий — всего на 3%.
Несмотря на общий рост предложения труда, в отдельных видах экономической деятельности недостаток работников остается значительным.
В частности, спрос на работников рабочих специальностей (наибольшая категория по количеству вакансий) в феврале вырос на 15% в годовом исчислении. В то же время в некоторых других профессиональных категориях наблюдалось снижение спроса на персонал.
Реальные доходы населения продолжают расти
Реальные доходы населения росли на фоне замедления инфляции и увеличения расходов на оплату труда и пенсий.
Повышение доходов обеспечили, в частности, увеличение бюджетных расходов, связанных с зарплатами в сфере образования и здравоохранения, рост минимальной заработной платы и увеличение среднего размера пенсии.
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата установлена на уровне 8647 грн, увеличение составило 8,1%.
Уменьшение нехватки работников обусловило постепенное замедление роста номинальных зарплат на протяжении 2025 года. В то же время за счет более существенного замедления инфляции реальные зарплаты ускорили рост в конце 2025 года и в январе 2026 года.
Темпы роста зарплат разнятся по отраслям
По данным Государственной службы статистики Украины, в январе рост номинальной средней заработной платы замедлился до 21,7% в годовом исчислении по сравнению с 25,5% в январе 2025 года.
В то же время из-за снижения инфляции темпы роста реальной заработной платы ускорились до 13,3% в годовом исчислении по сравнению с 11,2% годом ранее.
Самые высокие темпы номинального годового роста зарплат зафиксированы в сфере гостиниц и ресторанов — 32,4%, в сельском хозяйстве — 30%, а также в образовании — 29,7%.
Самые низкие показатели роста наблюдались в сфере предоставления других услуг — 12,7%, в сфере искусства — 13,8% и в государственном управлении — 14,5%.
В НБУ отмечают, что значительные темпы повышения зарплат по-прежнему обусловлены высокой конкуренцией за работников.
