0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких отраслях зарплаты растут быстрее всего — данные НБУ

Личные финансы
66
Тенденции, сформировавшиеся на рынке труда в 2025 году, продолжились и в начале этого года
Тенденции, сформировавшиеся на рынке труда в 2025 году, продолжились и в начале этого года
В январе-феврале 2026 года в Украине сохранялась тенденция роста предложения труда, однако в некоторых отраслях дефицит работников оставался существенным. В то же время рост государственных расходов на оплату труда и пенсий поддерживал рост зарплат.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за март 2026 года.

Дефицит работников

По данным платформы Work.ua, тенденции, сформировавшиеся на рынке труда в 2025 году, продолжились и в начале этого года. В феврале предложение труда росло значительно быстрее, чем спрос: количество новых резюме увеличилось на 30% в годовом измерении, тогда как количество вакансий — всего на 3%.
Несмотря на общий рост предложения труда, в отдельных видах экономической деятельности недостаток работников остается значительным.
В частности, спрос на работников рабочих специальностей (наибольшая категория по количеству вакансий) в феврале вырос на 15% в годовом исчислении. В то же время в некоторых других профессиональных категориях наблюдалось снижение спроса на персонал.
В феврале предложение труда росло значительно быстрее, чем спрос
В феврале предложение труда росло значительно быстрее, чем спрос, bank.gov.ua

Реальные доходы населения продолжают расти

Реальные доходы населения росли на фоне замедления инфляции и увеличения расходов на оплату труда и пенсий.
Повышение доходов обеспечили, в частности, увеличение бюджетных расходов, связанных с зарплатами в сфере образования и здравоохранения, рост минимальной заработной платы и увеличение среднего размера пенсии.
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата установлена ​​на уровне 8647 грн, увеличение составило 8,1%.
Уменьшение нехватки работников обусловило постепенное замедление роста номинальных зарплат на протяжении 2025 года. В то же время за счет более существенного замедления инфляции реальные зарплаты ускорили рост в конце 2025 года и в январе 2026 года.
Реальные доходы населения росли на фоне замедления инфляции
Реальные доходы населения росли на фоне замедления инфляции, bank.gov.ua

Темпы роста зарплат разнятся по отраслям

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе рост номинальной средней заработной платы замедлился до 21,7% в годовом исчислении по сравнению с 25,5% в январе 2025 года.
В то же время из-за снижения инфляции темпы роста реальной заработной платы ускорились до 13,3% в годовом исчислении по сравнению с 11,2% годом ранее.
Самые высокие темпы номинального годового роста зарплат зафиксированы в сфере гостиниц и ресторанов — 32,4%, в сельском хозяйстве — 30%, а также в образовании — 29,7%.
Самые низкие показатели роста наблюдались в сфере предоставления других услуг — 12,7%, в сфере искусства — 13,8% и в государственном управлении — 14,5%.
В НБУ отмечают, что значительные темпы повышения зарплат по-прежнему обусловлены высокой конкуренцией за работников.
Темпы повышения зарплат обусловлены высокой конкуренцией за работников
Темпы повышения зарплат обусловлены высокой конкуренцией за работников, bank.gov.ua
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Персональные финансыЗарплатаРынок трудаРаботаНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems